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Главы районов провоцируют рост долгов за топливо

По данным на середину июня, общая сумма задолженности составила 800 млн рублей.
  • 24/06/2019, 17:11
Автор: Евгения Серёгина
Главы районов провоцируют рост долгов за топливо
«Вместо стабилизации ситуация с расчетом за топливо стала ухудшаться.»

Субсидия областного бюджета для расчета с поставщиками топлива в период подготовки к отопительному сезону большей частью не дошла до адресатов. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

 В 2018 году, как вы помните, мы добавляли дополнительную сумму в бюджет,  обратился он к главам районов.  Это почти полтора млрд рублей на погашение кредиторской задолженности за предыдущие периоды. Видимо, на фоне этого позитивного решения многие позволили себе расслабиться, и у нас вместо стабилизации ситуация с расчетом стала ухудшаться.

По информации, озвученной главой региона, по состоянию на середину апреля задолженность за топливо составляла 800 млн рублей.

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 Те средства субсидии, по которым мы с депутатами в апреле принимали решение (дополнительно 580 млн рублей),  средства для компенсации так называемых выпадающих доходов, большая часть которых состоит из топливной составляющей, — сообщает губернатор.  Поэтому я дал поручение: целевым образом эти средства направлять преимущественно на расчеты за поставленное топливо за прошедший сезон, чтобы нам в течение 2019 года не откатиться назад и не нивелировать позитивные решения, принятые год назад. Поэтому была просьба отнестись к этому серьезно, с пониманием. В первую очередь, рассчитываемся за топливо, а все остальное потом.

Как сообщил министр финансов Виталий Голубенко, ряд мер в этом направлении уже принят

 Было дано поручение территориальным финансовым органам министерства финансов с администрациями районов: обеспечить первоочередное использование субсидий на подготовку к зиме в расчетах за топливно-энергетические ресурсы,  сообщил министр.  Было дано задание: проверить процент направления тарифной выручки предприятий ЖКХ на расчеты за топливо в течение первого полугодия текущего года.

Более 1 млрд задолжали за газ теплоснабжающие организации Новосибирской области

Более 1 млрд задолжали за газ теплоснабжающие организации Новосибирской области

По словам вице-губернатора Сергея Семки, в настоящий момент позиция регионального правительства доведена до глав муниципальных районов.

 Главы районов в курсе,  говорит Семка.  Кто-то запланировал другие мероприятия, но было разрешено только за счет замены на свои доходные источники.

Напомним, что в мае из-за задолженности теплоснабжающих организаций поставщики газа начали ограничивать его подачу. Задолженность составляла свыше 1 млрд рублей.

Фото: pixabay.com, автор- Foto-Rabe 

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