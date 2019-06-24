Главы районов провоцируют рост долгов за топливо

Субсидия областного бюджета для расчета с поставщиками топлива в период подготовки к отопительному сезону большей частью не дошла до адресатов. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— В 2018 году, как вы помните, мы добавляли дополнительную сумму в бюджет, — обратился он к главам районов. — Это почти полтора млрд рублей на погашение кредиторской задолженности за предыдущие периоды. Видимо, на фоне этого позитивного решения многие позволили себе расслабиться, и у нас вместо стабилизации ситуация с расчетом стала ухудшаться.

По информации, озвученной главой региона, по состоянию на середину апреля задолженность за топливо составляла 800 млн рублей.

ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» ограничит подачу газа МУП «КБУ» — Те средства субсидии, по которым мы с депутатами в апреле принимали решение (дополнительно 580 млн рублей), — средства для компенсации так называемых выпадающих доходов, большая часть которых состоит из топливной составляющей, — сообщает губернатор. — Поэтому я дал поручение: целевым образом эти средства направлять преимущественно на расчеты за поставленное топливо за прошедший сезон, чтобы нам в течение 2019 года не откатиться назад и не нивелировать позитивные решения, принятые год назад. Поэтому была просьба отнестись к этому серьезно, с пониманием. В первую очередь, рассчитываемся за топливо, а все остальное потом.

Как сообщил министр финансов Виталий Голубенко, ряд мер в этом направлении уже принят

— Было дано поручение территориальным финансовым органам министерства финансов с администрациями районов: обеспечить первоочередное использование субсидий на подготовку к зиме в расчетах за топливно-энергетические ресурсы, — сообщил министр. — Было дано задание: проверить процент направления тарифной выручки предприятий ЖКХ на расчеты за топливо в течение первого полугодия текущего года.

— Главы районов в курсе, — говорит Семка. — Кто-то запланировал другие мероприятия, но было разрешено только за счет замены на свои доходные источники.

По словам вице-губернатора Сергея Семки, в настоящий момент позиция регионального правительства доведена до глав муниципальных районов.

Напомним, что в мае из-за задолженности теплоснабжающих организаций поставщики газа начали ограничивать его подачу. Задолженность составляла свыше 1 млрд рублей.

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