Главы районов провоцируют рост долгов за топливо

Субсидия областного бюджета для расчета с поставщиками топлива в период подготовки к отопительному сезону большей частью не дошла до адресатов. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
— В 2018 году, как вы помните, мы добавляли дополнительную сумму в бюджет, — обратился он к главам районов. — Это почти полтора млрд рублей на погашение кредиторской задолженности за предыдущие периоды. Видимо, на фоне этого позитивного решения многие позволили себе расслабиться, и у нас вместо стабилизации ситуация с расчетом стала ухудшаться.
По информации, озвученной главой региона, по состоянию на середину апреля задолженность за топливо составляла 800 млн рублей.
Как сообщил министр финансов Виталий Голубенко, ряд мер в этом направлении уже принят
— Было дано поручение территориальным финансовым органам министерства финансов с администрациями районов: обеспечить первоочередное использование субсидий на подготовку к зиме в расчетах за топливно-энергетические ресурсы, — сообщил министр. — Было дано задание: проверить процент направления тарифной выручки предприятий ЖКХ на расчеты за топливо в течение первого полугодия текущего года.
— Главы районов в курсе, — говорит Семка. — Кто-то запланировал другие мероприятия, но было разрешено только за счет замены на свои доходные источники.
Напомним, что в мае из-за задолженности теплоснабжающих организаций поставщики газа начали ограничивать его подачу. Задолженность составляла свыше 1 млрд рублей.
Фото: pixabay.com, автор- Foto-Rabe
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