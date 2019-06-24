Такая разная задолженность

— Мы хотим состыковать данные по выплате и задолженности по зарплате, которые есть у контрольно-надзорных органов и на местах — в регионах округа. Сегодня сталкиваемся с тем, что статистика разнится, и в регионах этим вопросам не всегда уделяют должное внимание. В частности, власти уходят от решения проблем работников, которые работают не в государственной, а в частной сфере, считая, что это не в их компетенции. Это неправильно! — заявил на совещании по вопросам полноты и своевременности выплаты зарплаты в регионах Сибири полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Он подчеркнул, что в ряде регионов цифры задолженности по версии Росстата в несколько раз отличаются от тех, которыми располагает трудовая инспекция и прокуратура. Эту информацию подтвердил руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков. Он отметил, что по данным Росстата на 1 июня суммарная задолженность по зарплате регионов округа составила 246,5 млн рублей. По сравнению с 1 июня 2018 года она уменьшилась на 51,9 млн рублей (17,4%), с 1 июня 2017 года — на 539 млн рублей (в три раза). По данным статистики, сегодня наибольшая задолженность по зарплате зарегистрирована в Новосибирской области — 79 млн рублей, Кемеровской области — 59,5 млн и в Красноярском крае — 59,9 млн. Для сравнения: по оперативным данным Гострудинспекции, на 20 июня долги 268 организаций, зарегистрированных в регионе Сибири, составляют 1,093 млрд рублей. Из них 110 — банкроты с долгом 984 млн рублей (Разницу с данными Росстата Иванков объяснил спецификой отчетности. — Ред.). Лидером по оперативной задолженности является Красноярский край — 390,5 млн рублей (ООО «ДОК Мекран», 110 работников, 37 млн рублей и ООО «Ризалит», 61 работник, 30 млн рублей). На втором месте — Новосибирская область: 288 млн рублей (ООО «МСУ 78», 335 работников, 45,3 млн рублей, ООО «РАТЭК», 1661 работник, 78 млн рублей). На третьем — Кемеровская область: 118 млн рублей (ООО ПО «Гормаш» — 108 работников, 16,9 млн рублей).

У представителей прокуратуры цифры оказались еще выше, чем данные Гострудинспекции. Так, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу Галина Череватенко отметила, что в 2019 году прокуроры приняли меры по пресечению более 20 тысяч нарушений в сфере выплаты зарплаты, что способствовало погашению более 1 млрд рублей долгов.

— С начала года рост учтенной органами статистики суммарной задолженности по округу составил 10%, что уже должно привлечь внимание органов власти всех уровней, — считает Череватенко. — Однако суммы фактической задолженности многократно выше официальных данных статистики. В Новосибирской области, к примеру, по официальным данным размер задолженности на конец мая составлял 70,2 млн рублей. Между тем, прокурорами установлены работодатели, не являющиеся респондентами статистического наблюдения или уклоняющиеся от него и имеющие долг в 400 млн рублей. Такая же ситуация наблюдается во всех регионах округа.

Впрочем, вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов отметил, что в своей работе правительство региона ориентируется именно на оперативную задолженность. По его данным, на 21 июня в 53 организациях области она составляет 329 млн рублей. При этом на 6 организаций с задолженностью свыше 15 млн у каждой приходится 69% долгов. Из общей суммы оперативной задолженности 216 млн — 66 % задолженности — приходится на 34 организации, которые находятся в разных стадиях банкротства.

— Треть должников в округе находится в стадии банкротства, и на них приходится 60% долгов по зарплате. Процедуры могут длиться годами. Нам нужно предупреждать такие ситуации, отслеживать предприятия, которые накапливают долги, принимать меры по недопущению банкротства, финансовому оздоровлению, а не подключаться, когда предприятие уже находится в безвыходной ситуации, — прокомментировал ситуацию Сергей Меняйло. — На эту ситуацию нужно смотреть с открытыми глазами, не пытаться ее прятать. Все, что мы пытаемся спрятать сегодня, завтра выльется на улицы. Погоня за красивыми цифрами ничего, кроме негатива, не вызывает. Наша главная задача: не допустить того, чтобы люди пошли на улицы решать свои проблемы. Мало никому не покажется.

Михаил Иванков подтвердил, что нарушения прав граждан в части выплаты зарплаты вызывают серьезную протестную активность. По данным Гострудинспекции, с января 2019 года в стране прошло 25 протестных акций, из них 16 (64%) — по невыплате зарплаты. В Сибири таких акций было две: в Алтайском крае и Иркутской области.

— Оперативное выявление текущей задолженности позволяет предотвратить серьезные проблемы, которые потом решаются годами. У нас уже есть примеры и конкретные случаи, когда приходится принимать меры, в том числе путем выделения средств из бюджетов разных уровней на погашение задолженности по зарплате на частных предприятиях, — пояснил Иванков.

Он обратился к субъектам федерации округа с просьбой обеспечивать постоянную работу по сверке и синхронизации данных с Гострудинспекцией на местах, а также ежемесячно проводить сверку данных между субъектом федерации, Гострудинспекцией, прокуратурой и службой судебных приставов. Кроме того, по оценкам Михаила Иванкова, необходимо усилить контроль за процедурами банкротства предприятий и деятельностью арбитражных управляющих, которые нередко неоправданно затягивают процесс реализации имущества должника. Иванков рекомендовал в случае выявления любых признаков предвзятости арбитражных управляющих сразу обращаться в правоохранительные органы.

Галина Череватенко отметила, что в качестве причин формирования и роста задолженности по зарплате, неудовлетворительных финансовых результатов многие руководители предприятий называют экономические факторы. В такой ситуации органы власти могли бы оказывать содействие компаниям в поиске рынков сбыта их продукции.

— Результаты прокурорских проверок показывают, что в результате процедур банкротства платежеспособность предприятий не восстанавливается, — констатировала она.

Впрочем, Череватенко признала, что часть работодателей просто уклоняется от выплаты зарплаты. Только за 5 месяцев 2019 года в округе возбуждено 50 уголовных дел по данным статьям, в отношении 13 лиц вынесены приговоры.

Михаил Иванков также отметил, что сейчас Гострудинспекция готовит поправки в законодательство, чтобы устранить системные проблемы, связанные с защитой прав работников предприятий-банкротов. В частности, предлагается включить задолженность по зарплате в формат текущей задолженности, а не в реестр кредиторов. Он обратился к представителям регионов Сибири с просьбой поддержать эту инициативу. Подводя итоги обсуждения, Сергей Меняйло также поручил регионам проверить, как работают трехсторонние соглашения, заключенные между властью, работодателями и работниками, чтобы законодательство исполнялось на всех уровнях.

По данным Гострудинспекции, за 5 месяцев 2019 года в СФО проведено 1833 проверки по вопросам оплаты труда, в ходе которых было выявлено 4423 нарушения, из них 881 связано со сроками выплаты зарплаты. В результате проведенных мероприятий 25,7 тысячи работников получили выплаты на сумму более 603 млн рублей. Среди наиболее крупных выплат: красноярское ООО «ПМК Сибири» (178 работник, 30 млн рублей — погашено полностью), новосибирское АО «НЭВЗ керамикс» (409 работников, 15,62 млн рублей, остаток долга — 12,9 млн рублей), томское ООО «ФК Томь» (117 работников, 96,9 млн рублей — погашено полностью).

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