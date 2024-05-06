День Победы в Новосибирске: программа мероприятий в городских парках 9 мая 2024

9 мая в столице Сибири, по уже сложившейся традиции, будет праздноваться масштабно. В городских парках состоятся праздничные программы, посвящённые 79-й годовщине празднования Победы в Великой Отечественной войне. Местных жителей и гостей Новосибирска ждут концерты, интерактивные площадки и военный вальс.

Ранее редакция сообщала, что мероприятия, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, продлятся несколько дней.