День Победы в Новосибирске: программа мероприятий в городских парках 9 мая 2024

9 мая в столице Сибири, по уже сложившейся традиции, будет праздноваться масштабно. В городских парках состоятся праздничные программы, посвящённые 79-й годовщине празднования Победы в Великой Отечественной войне. Местных жителей и гостей Новосибирска ждут концерты, интерактивные площадки и военный вальс.
Ранее редакция сообщала, что мероприятия, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, продлятся несколько дней.
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