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Об открытиях – открыто: лучшие журналистские работы о современных достижениях сибирских ученых в номинации «Наука и образование»

  • 06/05/2024, 11:24

В России продолжается Десятилетие науки и технологий, которое нацелено на вовлечение граждан в масштабные исследовательские проекты, выявление талантливой молодежи и создание новых форматов детской проектной деятельности.

Лучшие журналистские работы о современных достижениях сибирских ученых в номинации «Наука и образование»По словам Президента Российской Федерации Владимира Путина, отечественная научная инфраструктура позволяет формировать мощное конкурентное преимущество как в сфере фундаментальной науки, так и в создании заделов для фармацевтики, биологии, медицины, микроэлектроники, химической промышленности и производства новых материалов, для развития космических программ. В Послании к Федеральному Собранию в 2024 году глава государства подчеркнул: «Проекты технологического суверенитета должны стать мотором обновления нашей промышленности, помочь всей экономике выйти на передовой уровень эффективности и конкурентоспособности».

Особое внимание развитию научного и образовательного кластеров уделяется и в Сибирском федеральном округе: в наукограде Кольцово Новосибирской области продолжается строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов». Полномочный представитель Президента РФ в СФО Анатолий Серышев отметил, что «СКИФ» является одним из крупнейших в России за последние десятилетия проектов в области научно-исследовательской инфраструктуры, обеспечивающей технологический суверенитет страны. Синхротрон «СКИФ», строящийся в наукограде Кольцово Новосибирской области, станет первым в мире источником синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ и позволит проводить фундаментальные и прикладные межотраслевые исследования. «Этот объект крайне важен для будущего не только Сибири, но и всей страны», – убеждён полпред.

В девятнадцатом Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» традиционную номинацию «Наука и образование» продолжает поддерживать генеральный партнер проекта ПАО «ГМК «Норильский никель».

«Норникель» – лидер горно-металлургической промышленности России. Компания является крупнейшим налогоплательщиком регионов своего присутствия, а также участником важных региональных и федеральных программ в области социальной сферы, продвижения спорта, реализации собственных образовательных проектов. ГМК «Норникель» плодотворно сотрудничает с научными и научно-исследовательскими институтами РАН и отраслевой науки, вузами.

«Компания «Норильский никель» всегда связывала производство и науку в единое целое. Мы тесно сотрудничаем с Сибирским отделением Российской академии наук: в частности, компания провела уже пять сезонов научных экспедиций, в том числе, по биологическому разнообразию. Более 120 ученых из 30 научных учреждений Сибири помогли нам в этой работе. За наукой будущее, поэтому мы, бизнес, готовы совместно с государством продолжать проводить научные исследования, которые не только дадут повышение нашей производительности, но и составят славу Российской Федерации», – отметил вице-президент по федеральным и региональным программам ГМК «Норильский никель» Андрей Грачев.

Победа в номинации «Наука и образование» присуждается за материал или серию материалов о реализации мероприятий в рамках национальных проектов по направлениям «Наука и университеты», «Образование», «Кадры» и «Профессионалитет»; Плана комплексного развития Сибирского отделения Российской академии наук с учетом приоритетов и долгосрочных планов развития Сибирского федерального округа, программы «Приоритет-2030», направленной на формирование прогрессивных современных образовательных организаций высшего образования, а также мегагрантов; об обновлении научно-исследовательской инфраструктуры; о фундаментальных научных исследованиях сибирских ученых, инновационных проектах университетов и исследовательских институтов.

К рассмотрению принимаются работы журналистов о популяризации науки, о доступности и повышении качества общего и профессионального образования, развитии научной работы в вузах и поддержке молодых ученых, о принципах тесной кооперации образовательных учреждений и предприятий реального сектора экономики. Внимание заслуживают материалы о программе профориентации обучающихся в общеобразовательных школах.

Фото с сайта ПроСибирь

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : СибирьПро конкурс журналистов


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