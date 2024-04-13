В Новосибирске рассказали о программе празднования 9 Мая

В Новосибирской области уже давно сняты антиковидные ограничения, а значит, праздник пройдет в более праздничной атмосфере. Правда, шествие Бессмертного полка на главной площади снова отменено. Его опять проведут в онлайн формате.

Накануне праздника, 8 мая, состоится акция «Свеча памяти», которая будет организована на Монументе Славы.

Оркомитет «Победа» в Новосибирске представил программу мероприятий, в которых могут принять участие жители и гости региона.

Традиционно на площади Ленина 9 мая состоится военный парад с участием всех силовых и военных подразделений, а также боевой техники. На время репетиции горожанам придется утром 4 мая и вечером 7-го потерпеть ограничения движения и перекрытые дороги.

После парада легкоатлеты примут участие в эстафете памяти Героя Советского Союза и нашего земляка Александра Покрышкина.

Дальше всех ожидает праздничный концерт и в конце вечера долгожданный фейерверк.

На набережной Оби в этот день прогремит артиллеристский салют, который устроят военные ЦВО.

Во всех районах области накануне Дня Победы и 9 мая будут проходить тематические выставки, общественные акции и «Диктант Победы».

В Ленинском районе города с 8 по 14 мая все желающие смогут принять участие в акции «Сад Победы» и вложить свой вклад в озеленение бульвара.

Все предпраздничные и праздничные дни силовые ведомства будут работать в усиленном режиме. Правоохранители усилят меры безопасности на массовых мероприятиях.

Ранее редакция рассказывала, что губернатор Андрей Травников дал поручение провести все мероприятия, посвященные 9 Мая, на высоком организационном уровне.