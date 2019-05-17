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Ремонт Красного проспекта в рамках БКАД проведут три компании

Общая стоимость работ по итогам аукциона составит 928,355 миллиона рублей.
  • 17/05/2019, 13:48
Ремонт Красного проспекта в рамках БКАД проведут три компании

МКУ «Управление дорожного строительства» провело торги на проведение работ по четырем объектам в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году. Экономия составила 4,665 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Общая стоимость работ по итогам аукциона составит 928,355 миллиона рублей, начальная максимальная стоимость работ – 933,020 миллиона рублей.

В мэрии рассказали, что по результатам торгов определены следующие подрядные организации.

Капитальный ремонт Красного проспекта (участок от ул. Максима Горького до ул. Колыванской) проведет ОАО «Новосибирскавтодор».

Реконструкцию ул. 2-ой Станционной (I этап) проведет ОАО «Новосибирскавтодор»; ул. Кедровой (I этап) – ООО «СоюзДорСтрой», а Гусинобродского шоссе (I этап) – ООО «Дорсиб Плюс».

Всего по проекту БКАД в 2019 году планируется отремонтировать семь участков автомобильных дорог, ликвидировать семь мест концентрации ДТП и начать реконструкцию трех объектов. Общий объем финансирования национального проекта в 2019 году составит 1,015 миллиарда рублей, в том числе средства федерального бюджета – 480 миллионов рублей, средства бюджета Новосибирской области – 320 миллионов рублей, средства бюджета города Новосибирска – 215 миллионов рублей.

Работы на шести объектах, торги по которым прошли в марте, уже ведутся. На сегодняшний день выравнивающий слой уложен на площади 128 927 квадратных метров (41,83 % от плана).

Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска

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