Новый аэровокзальный комплекс аэропорта Толмачёво будет выполнен из стекла

В рамках работ по проектированию реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта Толмачёво выбрана архитектурная концепция фасадов нового терминала. Руководителем авторского коллектива по разработке проекта нового аэровокзального комплекса выступил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, авторами архитектурной концепции комплекса — архитектурное бюро SPEECH, сообщили в пресс-службе аэропорта.

— Основная идея архитектурно-планировочного решения аэропорта заключается в единстве его внешнего воплощения и внутреннего содержания. Внутренние общественные пространства служат закономерным и неотъемлемым продолжением фасадных решений здания, делая условной границу между его внешней оболочкой и интерьерами, и тем самым формируя динамичный современный образ воздушных ворот города, — говорит автор проекта, архитектор Сергей Чобан.

Фасады аэровокзального комплекса трактованы как единая стеклянная лента, «оборачивающая» здание по периметру и подчеркивающая более высокий центральный объём, в котором расположены главные входы и основной вестибюль. Композиционной доминантой интерьера главного холла аэропорта служат колонны, облицованные нержавеющей сталью и своими очертаниями вызывающие ассоциации с самолётными турбинами. Выбор в качестве основного облицовочного материала стекла с низким эффектом отражения позволит добиться эффекта взаимопроникновения улицы и внутреннего пространства, а продуманная вечерняя подсветка сделает комплекс заметным ориентиром как для подъезжающих к аэропорту людей, так и для пассажиров, подлетающих на самолёте. Одним из ключевых элементов концепции также станет появление на привокзальной площади арт-объекта «Meeting Point» — места встреч пассажиров и гостей аэропорта Толмачёво.

В пресс-службе напомнили, что генеральным подрядчиком комплекса работ по проектированию реконструкции аэровокзального комплекса международных и внутренних воздушных линий аэропорта Толмачёво является Группа компаний «Спектрум» (г. Москва). До 30 октября текущего года генподрядчику предстоит спроектировать все этапы реконструкции и сдать проектную документацию с положительным заключением государственной экспертизы. Завершить закупочные процедуры по выбору генерального подрядчика по строительству планируется до конца декабря.

Проект реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта Толмачёво планируется реализовать к 2025 году в два этапа с завершением первого, основного, этапа в 2022 году. На проектирование и строительство терминального комплекса до 2022 года будет выделено 11,5 млрд. рублей частных инвестиций. К 2022 году аэропорт рассчитывает увеличить пассажиропоток до 10 миллионов человек в год. Ориентировочная общая площадь аэровокзального комплекса после реализации двух этапов должна составить более 100 тыс. кв. м.

Фото: предоставлены пресс-службой аэропорта