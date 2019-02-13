Новый аэровокзальный комплекс аэропорта Толмачёво будет выполнен из стекла

В рамках работ по проектированию реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта Толмачёво выбрана архитектурная концепция фасадов нового терминала. Руководителем авторского коллектива по разработке проекта нового аэровокзального комплекса выступил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, авторами архитектурной концепции комплекса — архитектурное бюро SPEECH, сообщили в пресс-службе аэропорта.
— Основная идея архитектурно-планировочного решения аэропорта заключается в единстве его внешнего воплощения и внутреннего содержания. Внутренние общественные пространства служат закономерным и неотъемлемым продолжением фасадных решений здания, делая условной границу между его внешней оболочкой и интерьерами, и тем самым формируя динамичный современный образ воздушных ворот города, — говорит автор проекта, архитектор Сергей Чобан.
В пресс-службе напомнили, что генеральным подрядчиком комплекса работ по проектированию реконструкции аэровокзального комплекса международных и внутренних воздушных линий аэропорта Толмачёво является Группа компаний «Спектрум» (г. Москва). До 30 октября текущего года генподрядчику предстоит спроектировать все этапы реконструкции и сдать проектную документацию с положительным заключением государственной экспертизы. Завершить закупочные процедуры по выбору генерального подрядчика по строительству планируется до конца декабря.
Фото: предоставлены пресс-службой аэропорта
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