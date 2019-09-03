День рождения школы

Жилмассив «Стрижи» — первенец, тезка и по сию пору самый масштабный проект ГК «Стрижи». К семилетию молодого района застройщик подошел со свойственным ему творческим пылом и размахом. Следуя традиции не повторяться. Да, неповторяемость ежегодных именинных торжеств — один из фирменных канонов. Каждый очередной такой праздник в биографии района — яркое событие с сочным культурным послевкусием. На нынешнем, седьмом, дне рождения эквивалентом большого именинного пирога стала новая школа № 51. В строго историческом смысле школа не нова — построена она в 1967 году. Но радикальность ее реконструкции, проведенной ГК «Стрижи», позволяет говорить о ней практически как о школе-новостройке. Причем не стандартной, типично «жилмассивной», а исключительной — с особой ролью в Заельцовском районе и Центральном округе.

Да, в ходе реконструкции школа практически родилась заново — в новом архитектурном объеме (увеличившись с 4 до 10,5 тысячи кв. м), в новом дизайне, в обновленной образовательной концепции и в новой общегородской роли.

Реновация школы в «Стрижах» стала плодом многоуровнего социального партнерства, участниками которого были ГК «Стрижи» и ее подрядчики, полномочное представительство президента РФ в Сибирском федеральном округе, областное правительство, мэрия Новосибирска и, конечно же, родительское сообщество «Стрижей», с чьего обращения к властям и началась новая история школы.

— О критической перегруженности 51-й школы я узнал год назад, — сказал на торжественном открытии школы губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Речь шла уже об учебе в третью смену Это, пожалуй, самая острая проблема среди школ нашей области. Обращение к президенту было одним из вариантов быстрого решения. Средства выделены быстро, и в кратчайший срок проведен огромный объем работ.

Более 350 млн рублей были вложены из федерального бюджет по поручению президента, из резервного фонда правительства РФ. Но также добавлены средства и из областного бюджета, и из мэрии Новосибирска. Так что, как подчеркнул заместитель полномочного представителя президента в СФО Вадим Головко, «… это совместная стройка, плод большого коллективного труда».

Школа № 51, открытая в 1967 году, — одно из первых школьных зданий всесоюзной панельной серии в нашей области. Ко второму открытию она совершенно изменила свои архитектурные пропорции: в чисто пространственном смысле «добавкой» теперь смотрится старый корпус — настолько внушительно выглядит пристройка. При этом в облике здания практически невозможно опознать панельно-типовой первообраз — реконструкция была глобальной, с полным «перебором» конструкций, с пересмотром функциональных зон по новым канонам эргономики.

— У нас теперь число первоклассников — как прежняя численность всех учеников — 777 детей, — отметила директор школы Ольга Гудовская. — Семь первых классов. Еще один первый класс держим в резерве для очередных новоселов «Стрижей» — специфика растущего жилмассива предполагает комплектацию новых классов и в течение учебного года. Сейчас в школе 1457 учеников, все будут учиться в одну смену. Проектировщики ГК «Стрижи» сумели заложить хороший функциональный резерв, увидеть школу в развитии, спасибо им за это! Примечательно не только увеличение числа первоклассников, но увеличение среднего и старшего звена — 6-8 классов. Это знак того, что в школу поверили.

О своей школе Ольга Гудовская говорит как об обновленном образовательном бренде с новым тонусом и новыми горизонтами концептуального роста:

— Такое мощное «перерождение» школы позволит нам развивать самые актуальные концепты в рамках национальной технологической инициативы, национального проекта «Образование». Робототехника, прототипирование, веб-дизайн, техника моды, театральное искусство и школьное телевидение — все это будут осваивать наши дети уже с первых дней сентября. А для школьного театра у нас есть просто уникальный ресурс — актовый зал буквально филармонического уровня. Комфортный, большой, с хорошей акустикой, с современной звуковой и световой техникой.

Зал станет не только родными стенами для школьного театра, но и гостевой площадкой для многих коллективов города и региона.

— На эту тему подписано соглашение с Министерством культуры Новосибирской области, с Новосибирским театром кукол, — пояснил Илья Поляков, председатель совета директоров ГК «Стрижи». — Буквально на днях «Красный факел» готов подписать такое же соглашение.

К слову, артисты «Красного факела» уже обозначили серьезность сотрудничества — в культурной программе праздника была сценографическая интерпретация горьковской «Старухи Изергиль», показанная в формате «театра на траве» — под открытым небом, под аккомпанемент листвы и птиц. Выбор пьесы не случаен — в структуру этой новеллы, как известно, входит легенда о Данко. А памятник этому литературному герою — один из арт-талисманов «Стрижей».

Еще одним переосмыслением академического формата стала «Библиотека на траве» — акция, ставшая продолжением историографического проекта «История Сибири» — большого научно-литературного партнерства, вылившегося в издание историко-этнографической энциклопедии, уже ставшей библиографической редкостью, «лакомством» книголюбов.

Финальным аккордом праздника стал большой концерт в общественном ядре жилмассива — у стен торгового центра.

Креативная команда «Стрижей» сумела сделать это действо динамичным и эстетски «сытным», красиво уравновесив звезд и талантливых юниоров. Которые, к слову, не терялись даже на фоне группы «Несчастный случай», завершавшей концерт под всполохи салюта. Кстати, «Несчастный случай» скоро вернется в «Стрижи» — выступать в новом зале супершколы. По словам лидера группы Алексея Кортнева, «зальники» — это вообще его любимый формат концерта.

— Для диалога с залом мне надо видеть хотя бы глаза первых трех рядов, быть в зрительном диалоге с ними, — пояснил Кортнев. — Площади и стадионы такого контакта не дают, там другие пропорции пространства, другая физика места. Конечно, есть группы, которых бодрят именно стадионы, для них это любимая среда. Но мы всю жизнь, с рождения — группа не стадионная, а зальная. Группа близкого взаимодействия (группа «Несчастный случай» родилась в студенческом театре МГУ на Моховой. Камерные, клубные залы для нее — самая комфортная и естественная среда).

По словам Алексея Кортнева, его команда опробует школьный зал совсем скоро — в этом же самом сентябре.

— Отлучаюсь из Новосибирска ненадолго, — резюмировал он. — Вернемся попеть в «Стрижах». И еще в Академгородке, где и началось наше знакомство с Новосибирском. Кстати, ваша новосибирская субурбия вообще очень интересная: «Стрижи», Академгородок. Места со своей атмосферой, со своими особыми социумами. Вроде бы части города, но особенные. Очень интересен это феномен.

В общем, этот нетривиальный зал будет интегрирован в общегородскую культурную жизнь. Концерты, общегородские гастроли театров — планы на площадку большие.

Интеграция — значимое понятие и в подходе к самому проекту, практически не имевшему прецедентов по уровню проектных задач и строительной логистики.

— За три месяца лета мы фактически «переложили» старое здание, интегрировав его в структуру нового объекта, каковым и стала школа, — вспоминает генеральный директор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский. — Ассоциативный образ слова «пристройка» — это, как правило, что-то небольшое, некая добавка с основному. Но у нас пристройки таковы, что меняют масштабы здания, дают ему функционал совершенно иного качества. Первая пристройка включает в себя 26 кабинетов начальной школы, кабинеты физики, химии, рисования, пения и иностранного языка. Во второй мы обустроили библиотеку, музей и большой актовый зал.

Опыт такой реновации пригодится и в остальных районах Новосибирска, поскольку проект, по которому в 1967-м была возведена первая версия 51-й школы, — один из самых тиражных.

— Таких школ по городу много, — отметил Алексей Кондратьев, заместитель мэра, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. — В ближайших планах реконструкции такой же школы нет, а вот в среднесрочных их немало. Впрочем, получен тут и универсальный опыт — опыт большой реконструкции без остановки учебного процесса, со строительной мобилизацией в периоды каникул. Логистика реконструкции отработана именно тут, мы возьмем это на вооружение. И, конечно, ценный опыт — подход ГК «Стрижи» к развитию инфраструктуры. Школа — это ведь только первый шаг к большому спортивно-культурному кластеру. Скоро рядом со школой появится детский сад, работающий с ней в концептуальной связке, потом бассейн, поликлиника. Словом, все, чтобы массив стал самодостаточным. «Стрижи» — не просто застройщик, их работа привела к колоссальным изменениям этой территории, буквально к ее переосмыслению.

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Стрижи»