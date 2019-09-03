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Культура остается без министра

Игорь Решетников написал заявление об уходе.
  • 03/09/2019, 18:10
Автор: Евгения Серёгина
Культура остается без министра
В период работы министра культуры случились несколько некультурных кадровых скандалов.

Как сообщили сразу несколько региональных СМИ со ссылкой на слова самого чиновника, в настоящий момент он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Что стало причиной этому, министр не поясняет. На момент публикации материала редакции InfoPro54 получить комментарий у господина Решетникова не удалось. В министерстве информацию не комментируют, в пресс-службе правительства региона отмечают, что распоряжения об увольнении министра нет.

Стоит напомнить, что в период, когда Игорь Решетников возглавлял областной минкульт, произошли несколько скандалов, связанных с кадровыми решениями министерства. Один из них касался увольнения руководителя областной филармонии Татьяны Людмилиной, которой неожиданно объявили о расторжении трудового договора.

Министр культуры Новосибирской области уволил гендиректора филармонии

Вторая история связана с театром «Глобус». В ноябре 2018 года коллектив театра сообщил, что директору учреждения Елене Алябьевой без объяснения причин было предложено написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Коллектив театра «Глобус» ждет объяснений

На должность министра культуры области Игорь Решетников был назначен в январе 2016 года. До этого он 5 лет работал в статусе замминистра ведомства.

Если Решетников уйдет со своего поста, то это станет третьей отставкой регионального уровня в 2019 году. В июне свой пост покинула министр экономического развития Ольга Молчанова, обязанности которой исполняет замминистра Лев Решетников. Позднее состоялась отставка вице-губернатора Александра Дубовицкого,  на его место был назначен экс-глава Маслянинского района Вячеслав Ярманов.

Фото с сайта министерства культуры Новосибирской области

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