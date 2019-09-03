Культура остается без министра

Стоит напомнить, что в период, когда Игорь Решетников возглавлял областной минкульт, произошли несколько скандалов, связанных с кадровыми решениями министерства. Один из них касался увольнения руководителя областной филармонии Татьяны Людмилиной, которой неожиданно объявили о расторжении трудового договора.

Вторая история связана с театром «Глобус». В ноябре 2018 года коллектив театра сообщил, что директору учреждения Елене Алябьевой без объяснения причин было предложено написать заявление об увольнении по собственному желанию.

На должность министра культуры области Игорь Решетников был назначен в январе 2016 года. До этого он 5 лет работал в статусе замминистра ведомства.

Если Решетников уйдет со своего поста, то это станет третьей отставкой регионального уровня в 2019 году. В июне свой пост покинула министр экономического развития Ольга Молчанова, обязанности которой исполняет замминистра Лев Решетников. Позднее состоялась отставка вице-губернатора Александра Дубовицкого, на его место был назначен экс-глава Маслянинского района Вячеслав Ярманов.