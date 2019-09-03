Минпромторг выделил научно-производственным центрам 24 млн рублей

Итоги конкурса на поддержку промышленных предприятий региона подвели в министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства. Комиссия поддержала все 13 инновационных, не имеющих аналогов в мире проектов, поданных на рассмотрение. Авторы разработок уже получили в общей сложности 24 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального минпромторга.

— Наша миссия, как операторов региональной господдержки, – постоянно держать руку на пульсе, стимулировать предприятия на создание нешаблонных разработок, которые позволят развивать экономику нашего региона. Мы также рады отметить разносторонность соискателей субсидии: есть и конструкторские бюро, и представители машиностроения, и медико-испытательные центры, ― отмечает министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.

Так, среди получателей ― активный пользователь субсидий СКБТ «Катализатор». В этом году разработчики получили деньги на разработку линейки катализаторов с принципиально новыми свойствами. Их использование позволит улучшить экологическую ситуацию на площадках опасных производственных предприятий, повысит конкурентоспособность отечественных производителей катализаторов.

Проект компании «Системы точного земледелия» предполагает создание, испытания образца и изготовление опытной партии ГЛОНАСС/GPS антенны «Стриж». Установка обеспечит точность навигации, необходимую для сева зерновых и пропашных культур и компенсацию наклонов трактора из-за резкого изменения рельефа поля во время обработки. Подобные антенны есть только заграницей.

Сибирский научно-исследовательский и испытательный центр медицинской техники представил проект для хирургов разной специализации. Высокочастотный электрохирургический аппарат «Прометей» предназначен для замещения импортной медицинской техники и повышения эффективности операций. Он позволяет контролировать состояние биологической ткани и снижать степень ожога.

Субсидии выделены в рамках подпрограммы «Государственная поддержка научно-производственных центров в Новосибирской области» региональной госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской области». Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета.

Фото: пресс-служба регионального минпромторга