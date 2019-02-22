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Денежные онлайн-переводы сибиряков самые большие

Средний перевод новосибирцев составляет 2 360 рублей.
  • 22/02/2019, 14:36
Денежные онлайн-переводы сибиряков

Яндекс.Деньги выяснили, сколько денег сибиряки переводят друзьям, родственникам и знакомым через интернет и мобильное приложение сервиса. — 2310 рублей в среднем за раз. Годом ранее средний перевод в Сибири был больше — 3420 рублей. За год на одного сибирского пользователя приходится в среднем 3 перевода, сообщили в пресс-службе сервиса.

Если смотреть по регионам Сибири, то самые большие средние переводы — в Томской области (3220 рублей), Иркутской (2520 рублей) и Новосибирской (2360 рублей). Далее идут Кемеровская область (2340 рублей), Красноярский край (2240 рублей), Республика Алтай (2220 рублей), Алтайский край (2080 рублей), Омская область (2040 рублей), Хакасия (1570 рублей), Тыва (1450 рублей).

В целом по России люди отправляют друг другу через интернет 2660 рублей в среднем за раз. При этом, отмечается, что россияне все чаще отправляют деньги с мобильных устройств — доля переводов через приложение Яндекс.Денег в 2018 году выросла с 19% до 34% (а с компьютеров, соответственно, уменьшилась с 81% до 66%). Большая часть переводов со смартфонов и планшетов приходится на платформу Android — 65%.

Фото: pixabay.com, автор- TeroVesalainen

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