Регионам придется прописывать в бюджетах новые обязательства

— Владимир Владимирович (Путин) в своем выступлении придал много сильной энергетики и динамики в решении внутренних задач, которые видятся в стране: социальная направленность, инфраструктура, экология. Далее будет этап облачения этих решений в нормативно-правовые акты федерального уровня — это внесение изменений в законодательство. Думаю, что на ближайшей сессии Госдума будет принимать пакет решений на этот счет как минимум в первом чтении, — сообщил, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в ТАСС, министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко.

— Пока в моих ожиданиях то, что будет отнесено к сфере регулирования субъекта Российской Федерации — это тематика оказания дополнительной государственной поддержки многодетных семей. Очень важный для нашего государства и региона вопрос демографии сегодня не требует комментариев, — говорит Голубенко. — Так или иначе, но численность здорового, трудоспособного населения определяет экономический потенциал страны. Не с точки зрения природных богатств, а формирования новых технологий, подходов, общественного взгляда.

Когда станет понятно, как задачи распределятся по финансовой нагрузке между федеральным и региональным бюджетом, на уровне территорий также будут приниматься финансовые решения. О каких суммах может идти речь, он не уточнил.

Министр подчеркнул, что немаловажной будет цепочка последующих задач: нужно, чтобы население было образовано, воспитано в хорошем духе нравственно-гражданской позиции, чтобы «мы не сталкивались с ситуацией, когда подрастающее поколение не будет способно реализовывать высокие цели». При этом Голубенко пояснил, что уже сегодня доля социальных расходов в бюджете области составляет 75-80%.

— Нам еще предстоит это обсудить. Мы с губернатором уже немного это обговорили. Думаю, что стоит провести совещание, более конкретизировать, — добавил Локоть

В этот же день на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть также заявил, что большой блок задач послания президента РФ был посвящен народосбережению. Их предстоит решать, в том числе муниципалитету, с помощью областного законодательства.

При этом он заявил, что ряд задач, поставленных президентом, в городе уже выполняется. Речь идет о предоставлении льгот семьям с тремя и более детьми по налогу на имущество, на землю. Кроме того, в Новосибирске уже создается система долговременного ухода за людьми, попавшими в сложную жизненную ситуацию, увеличивается количество мест в детских садах за счет строительства ясельных групп.

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