Новосибирская область исполнила бюджет 2018 года с профицитом 7 млрд рублей

В консолидированный бюджет области в 2018 году поступил 181 млрд рублей — перевыполнение плана составило 1,5%, в основном за счет собственных доходов. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко.

— На сегодняшнем экономическом этапе и внешнеэкономическом фоне важно иметь достаточно уверенные доходы, их недобор — это сбои в исполнении финансовых обязательств, формирование просроченной кредиторской задолженности. А это бьет по предпринимательскому сообществу — предприятиям и организациям, которые выполняли государственные заказы, — отметил Голубенко. — Принципиально важно формировать доходы бюджета точно и надежно, а затем в течение года вносить корректировки, чем промахнуться в начале года и потом искать компромиссы и диалоги.

Собственные доходы бюджета по итогам 2018 года составили 156 млрд рублей (+113%), из них 80% пришлось на долю налоговых доходов 146 млрд (+ 114%). Основное влияние на их динамику оказали четыре налога: налог на прибыль, налог на совокупный доход, НДФЛ и налог на имущество — по ним в бюджет поступило 122 млрд рублей. По словам министра, они являются основными индикаторами экономической эффективности бизнеса в регионе.

— Налог на прибыль дал в бюджет региона 41,5 млрд рублей (126%). В основном его сформировали четыре отрасли экономики: торговля, обрабатывающая промышленность, финансовая деятельность и добыча полезных ископаемых. Они обеспечили 30,5 млрд рублей поступлений в бюджет, — пояснил министр.

Он подчеркнул, что в отрасли добычи полезных ископаемых, в силу изменения экспортных цен, увеличения валютной выручки, поступления по налогу на прибыль в 2018 году выросли в 2,2 раза. Основными плательщиками этого налога в регионе являются АО «Сибирский антрацит» и ООО «Разрез Восточный».

Плательщиками налога на совокупный доход (11,7 млрд рублей) в основном выступают компании малого и среднего бизнеса (упрощенка, ЕНВД, патентная система и единый сельхозналог). При этом 7,7 млрд по этому налогу в консолидированный бюджет поступило от торговли, операций с недвижимым имуществом, научной и технической деятельности и обрабатывающей промышленности.

По налогу на имущество организаций в бюджет в 2018 году зачислено 13 млрд рублей (113%). Основные плательщики — компании, работающие в сфере транспорта и хранения, операциях с недвижимым имуществом, энергогенерации, обрабатывающем производстве и образовании, где в эксплуатацию вводились новые объекты — 8,3 млрд рублей (более 120%).

— Эта динамика не связана с прорывным инвестиционным поведением в регионе. С 2018 года под налогообложение попало движимое имущество по ставке 1,1%. По нашим оценкам, до 1,5 млрд рублей в дополнительных поступлениях по налогу на имущество составили поступления от налога на движимое имущество, — уточнил Голубенко. — Сейчас на федеральном уровне его исключили из налогооблагаемой базы, так как было доказано, что этот налог носит дестимулирующее влияние на инвестиционное поведение предприятий и организаций.

По налогу на доходы физических лиц в консолидированный бюджет области поступили 55,5 млрд рублей (111%). Однако 17 млрд составили поступления из организаций бюджетной отрасли. Министр пояснил, что это связано с ростом зарплаты бюджетников в рамках исполнения указов президента РФ. В реальном секторе основной объем поступлений по НДФЛ дали четыре отрасли: торговля, обрабатывающие производства, научно-технологическая деятельность и транспортная отрасль. По его словам, распределение поступлений примерно соответствует распределению трудовых ресурсов в данных отраслях.

— В итоге можно сделать вывод, что определяющими отраслями в области являются торговля, бюджетная сфера, обрабатывающие производства, транспорт и хранение, финансовая деятельность. В них занято 258 тысяч человек, они обеспечили 2/3 налоговых поступлений в консолидированный бюджет — более 82 млрд, — констатировал Виталий Голубенко.

Расходы консолидированного бюджета в 2018 году — 174 млрд рублей, то есть выполнены на 96%. 4% составила экономия, за счет которой область на 400 млн рублей сократила просрочку по обязательствам консолидированного бюджета — до 60 млн.

В целом по консолидированному бюджету за 4 года впервые сложился профицит: превышение доходов над расходами составило почти 7 млрд рублей. Совокупный долг региона снизился на 1,5 млрд рублей до 65,5 млрд.

До 20 марта в минфине будет идти работа по уточнению свободных ресурсов от неиспользованных остатков. На начало января муниципалитеты вернули в бюджет около 2 млрд рублей. Голубенко не исключает, что после уточнения обязательств в бюджет 2019 могут добавиться еще 1,5 млрд рублей. Точная цифра, а также список статей расходов, по которым распределят сэкономленные суммы, станут известны в апреле. Правительство области планирует выйти на апрельскую сессию регионального парламента с первыми корректировками бюджета 2019 года.

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