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Деньги должны работать: вклады малого бизнеса в безопасности

  • 18/02/2019, 14:09
Банк «Левобережный» (ПАО) знает, как малому предпринимательству без риска сохранить и приумножить свой капитал.

Деньги должны работать: вклады малого бизнеса в безопасностиПрактика размещения «свободных» средств компании на счетах физических лиц теряет свою актуальность. С 1 января 2019 года вступил в силу закон о страховании вкладов юридических лиц, который гарантирует малому бизнесу страховое возмещение до 1,4 млн рублей.

Время – деньги

Теперь бизнес может не переживать за сохранность своих средств и открывать, краткосрочные депозиты от 500 000 рублей сроком до 30 дней по ставке 6,75 % годовых, не выводя деньги из оборота. Например, чтобы получить такой же процент по вкладам физических лиц, необходимо размещать деньги не менее чем на 91 день.

Простая арифметика: деньги в цифрах

Ваш бизнес имеет «свободных» 500 тыс. рублей.

Их можно разместить в банке на вкладе для физических лиц (ФЛ) на срок до 91 дня по ставке 7,75% годовых и получить за три месяца 4 660 рублей (за вычетом 1% комиссии от 500 тыс. руб. за перевод средств на ФЛ).

Или

Разместить в банке на депозите для юридических лиц (ИП) сроком до 30 дней по ставке 6,75% годовых и получить за 1 месяц 2 770 рублей, при этом сохраняя за собой право в любой момент пустить средства в оборот.

Вам начислены % за 3 месяца: 2 770 Х 3 месяца = 8 310 рублей

Преимущества размещения депозитов для юридических лиц в Банке «Левобережный»:

  • Застрахованы в АСВ остатки на расчётных счетах и депозитах юридических лиц;
  • Позволяют размещать средства на срок от 1 дня по ставке от 6,75% годовых;
  • Сохраняют и приумножают Ваши деньги;
  • Возможность размещения онлайн;
  • Отсутствует комиссия

Не является публичной офертой.

Фото: Юлия Данилова

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