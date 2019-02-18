Деньги должны работать: вклады малого бизнеса в безопасности

Практика размещения «свободных» средств компании на счетах физических лиц теряет свою актуальность. С 1 января 2019 года вступил в силу закон о страховании вкладов юридических лиц, который гарантирует малому бизнесу страховое возмещение до 1,4 млн рублей.
Время – деньги
Теперь бизнес может не переживать за сохранность своих средств и открывать, краткосрочные депозиты от 500 000 рублей сроком до 30 дней по ставке 6,75 % годовых, не выводя деньги из оборота. Например, чтобы получить такой же процент по вкладам физических лиц, необходимо размещать деньги не менее чем на 91 день.
Простая арифметика: деньги в цифрах
Ваш бизнес имеет «свободных» 500 тыс. рублей.
Их можно разместить в банке на вкладе для физических лиц (ФЛ) на срок до 91 дня по ставке 7,75% годовых и получить за три месяца 4 660 рублей (за вычетом 1% комиссии от 500 тыс. руб. за перевод средств на ФЛ).
Или
Разместить в банке на депозите для юридических лиц (ИП) сроком до 30 дней по ставке 6,75% годовых и получить за 1 месяц 2 770 рублей, при этом сохраняя за собой право в любой момент пустить средства в оборот.
Вам начислены % за 3 месяца: 2 770 Х 3 месяца = 8 310 рублей
Преимущества размещения депозитов для юридических лиц в Банке «Левобережный»:
Не является публичной офертой.
Фото: Юлия Данилова
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