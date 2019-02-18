Начальником ГЖИ Новосибирской области назначен Александр Полищук

Начальником Государственной жилищной инспекции Новосибирской области назначен Александр Полищук. Информация об этом размещена на официальном сайте инспекции.

К исполнению должностных обязанностей новый руководитель регионального органа государственного жилищного надзора приступил с 18.02.2019.

— Прямо с сегодняшнего дня я попросил бы, чтобы жилищная инспекция более жестко подходила к вопросам содержания территории, это может провоцировать гололедные травмы, и самое главное, к содержанию кровель зданий. К сожалению, уже в этом сезоне, в других городах, были случаи, в том числе смертельные, когда люди гибли из-за падения снега и льда с кровель. На это нужно обратить особое внимание, и жестко требовать, – цитирует губернатора области Андрея Травникова пресс-служба регионального правительства.