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Начальником ГЖИ Новосибирской области назначен Александр Полищук

До назначения Полищука и.о. главы регионального ГЖИ был Леонтий Коновалов.
  • 18/02/2019, 15:23
Начальником ГЖИ Новосибирской области назначен Александр Полищук

Начальником Государственной жилищной инспекции Новосибирской области назначен Александр Полищук. Информация об этом размещена на официальном сайте инспекции.

 К исполнению должностных обязанностей новый руководитель регионального органа государственного жилищного надзора приступил с 18.02.2019.

Прямо с сегодняшнего дня я попросил бы, чтобы жилищная инспекция более жестко подходила к вопросам содержания территории, это может провоцировать гололедные травмы, и самое главное, к содержанию кровель зданий. К сожалению, уже в этом сезоне, в других городах, были случаи, в том числе смертельные, когда люди гибли из-за падения снега и льда с кровель. На это нужно обратить особое внимание, и жестко требовать, – цитирует губернатора области Андрея Травникова пресс-служба регионального правительства. 

Также губернатор поручил главе ГЖИ подключиться к работе над законом о прилегающих территориях.

Считаю, что закон долгожданный, он позволит требовать качественного содержания территории, прилегающей к объектам юридических лиц, и по сути дела, позволит не оставлять белых пятен на территории наших населенных пунктов, за которые бы никто не отвечал, отметил Андрей Травников.

В Новосибирске прошел митинг, собравший около тысячи человек

Александр Полищук родился в 1958 году. С 1994 по 2000 год был военным комиссаром военкомата Дзержинского района города Новосибирска. После увольнения в запас до 2010 года занимал должность заместителя главы администрации Дзержинского района. С 2010 по 2012 год работал в мэрии города ‑ исполнял обязанности начальника департамента организационно-контрольной работы мэрии Новосибирска, заместителя мэра. В начале 2012 года Александр Полищук был назначен на пост главы администрации Дзержинского района и работал в указанной должности до 2018 года. Зимой прошлого года его уволил мэр Анатолий Локоть. Причина — нарушения при подсчете голосов жителей района, выбиравших объекты для благоустройства общественных территорий. Полищук подал иск на муниципалитет и через суд восстановился в должности. Но долго на старом месте не проработал — уволился по собственному желанию. По данным источников InfoPro54, работающих на на новосибирском рынке ЖКХ, Полищук является кандидатурой холдинга МКС. Предприниматели не исключают нового витка конфликта в этой сфере.

До назначения Полищука и.о. главы регионального ГЖИ был Леонтий Коновалов.

Фото: с сайта ГЖИ Новосибирской области

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