Чиновники дали денег на ремонт школы под Новосибирском, когда увидели прокурора

В Новосибирской области сельская школа получила деньги на капитальный ремонт после визита регионального прокурора Александра Бучмана.

Здание образовательного учреждения в селе Усманском Кыштовского района в этом году отметит юбилей — 50 лет и ему необходим капитальный ремонт.

— Проверка показала, что здание школы 1974 года постройки требует утепления стен, замены полов, электропроводки, пожарной сигнализации, создания приточной системы вентиляции воздуха, — отметили в прокуратуре Новосибирской области.

Из резервного фонда районной администрации на капремонт учебного заведения выделили деньги и уже на выполнение работ подыскивают подрядчика. Ремонт взят прокуратурой на контроль.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области в 2024–2025 годах на капитальный ремонт школ выделят порядка 3,6 млрд рублей.