В этом году начнется ремонт 35 школ в Новосибирской области

Капитальный ремонт запланирован в 35 школах Новосибирской области в 2023 году.

— На 29 объектах запланированы работы двухгодичного цикла, ещё шесть школ реконструируют к концу года, — говорится в сообщении правительства Новосибирской области.

В зданиях также будет обновлено оборудование и мебель.

— В 2024–2025 году на капитальный ремонт школ в регионе будет выделено порядка 3,6 млрд рублей, — отметил Юрий Савостьянов, замминистра образования Новосибирской области.

Стоит отметить, что в этом году школы обновятся в Новосибирске, Куйбышеве, Бердске, Искитиме, Новосибирском и Тогучинском районах.

Ранее редакция сообщала о том, что до конца года новая школа будет построена в селе Марусино Новосибирской области.