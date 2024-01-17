В этом году начнется ремонт 35 школ в Новосибирской области

Капитальный ремонт запланирован в 35 школах Новосибирской области в 2023 году.
— На 29 объектах запланированы работы двухгодичного цикла, ещё шесть школ реконструируют к концу года, — говорится в сообщении правительства Новосибирской области.
В зданиях также будет обновлено оборудование и мебель.
— В 2024–2025 году на капитальный ремонт школ в регионе будет выделено порядка 3,6 млрд рублей, — отметил Юрий Савостьянов, замминистра образования Новосибирской области.
Стоит отметить, что в этом году школы обновятся в Новосибирске, Куйбышеве, Бердске, Искитиме, Новосибирском и Тогучинском районах.
Ранее редакция сообщала о том, что до конца года новая школа будет построена в селе Марусино Новосибирской области.
Фото: Freepik — freepik
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