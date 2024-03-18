Богатые и ученые проголосовали за другого президента в Новосибирске

Нюансы компании по выборам президента в Новосибирской области.
Предварительные итоги голосования по районам и городам области:
Барабинский район: Владимир Путин — 83,81%, Николай Харитонов — 7,02%, недействительных — 373.
Бердск: Владимир Путин — 82,65%, Владислав Даванков — 6,23%, недействительных — 1273.
Болотнинский район: Владимир Путин — 88,40%, Николай Харитонов —4,44%, недействительные — 263.
Венгеровский район: Владимир Путин — 84,52%, Николай Харитонов — 7,81%, недействительные — 131.
Доволенский район: Владимир Путин — 87,59%, Николай Харитонов — 5,71%, недействительные — 143.
Здвинский район: Владимир Путин —86,96%, Николай Харитонов — 5,03%, недействительные — 121.
Искитимский район: Владимир Путин — 85,78%, Николай Харитонов — 4,53%, недействительные —724.
Искитим: Владимир Путин — 84,48%, Николай Харитонов — 4,72%, недействительных — 558.
Карасукский район: Владимир Путин — 87,70%, Николай Харитонов — 5.2%, недействительных — 393.
Каргатский район: Владимир Путин — 86,75%, Николай Харитонов — 5,59%, недействительные — 156.
Колыванский район: Владимир Путин — 87,98%, Николай Харитонов — 4,44%, недействительные — 271.
Коченевский район: Владимир Путин — 87,86%, Николай Харитонов — 4,56%, недействительные — 383.
Кочковский район: Владимир Путин — 88,98%, Николай Харитонов — 4,31%, недействительные — 121.
Краснозерский район: Владимир Путин — 87,8%, Николай Харитонов — 5,25%, недействительные — 272.
Куйбышевский район: Владимир Путин — 82,82%, Николай Харитонов — 7,23%, недействительные — 616.
Купинский район: Владимир Путин — 87.99%, Николай Харитонов — 4,7%, недействительные — 258.
Кыштовский район: Владимир Путин — 82,53%, Николай Харитонов — 9.53%, недействительные — 99.
Маслянинский район: Владимир Путин — 94,49%, Николай Харитонов — 152%, недействительные — 224.
Мошковский район: Владимир Путин — 87,69%, Николай Харитонов — 4,65%, недействительные — 448.
Новосибирск
Новосибирский район: Владимир Путин — 84,87%, Владислав Даванков — 5,56%, недействительные — 2112.
Город Обь: Владимир Путин — 84,01%, Владислав Даванков — 5,57%, недействительные —265.
Ордынский район: Владимир Путин — 86,54%, Николай Харитонов — 4,82%, недействительные — 396.
Северный район: Владимир Путин — 82,16%, Николай Харитонов — 7,76%, недействительные — 102.
Сузунский район: Владимир Путин — 94,2%, Николай Харитонов — 2,19%, недействительные — 127.
Татарский район: Владимир Путин — 86,93%, Николай Харитонов — 6,27%, недействительные — 251.
Тогучинский район: Владимир Путин — 86,06%, Николай Харитонов — 4,89%, недействительные — 650.
Убинский район: Владимир Путин — 86,12%, Николай Харитонов — 5,8%, недействительные — 125.
Усть-Таркский район: Владимир Путин — 84,62%, Николай Харитонов — 9,4%, недействительные — 114.
Чановский район: Владимир Путин — 87,87%, Николай Харитонов — 5,9%, недействительные — 203.
Черепановский район: Владимир Путин — 87,22%, Николай Харитонов — 4,31%, недействительные — 523.
Чистоозерный район: Владимир Путин — 87.33%, Николай Харитонов — 5.76%, недействительные —148.
Чулымский район: Владимир Путин —86,3%, Николай Харитонов — 5.11%, недействительные — 173.
Кольцово: Владимир Путин — 78,43%, Владислав Даванков — 10,8%, недействительные — 299.
Выборы президента РФ проходили с 15 по 17 марта. В них принимали участие глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы, член партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов и действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин.
Фото из телеграм-канала Новосибирского облизбиркома
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