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Богатые и ученые проголосовали за другого президента в Новосибирске

  • 18/03/2024, 09:31
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Богатые и ученые проголосовали за другого президента в Новосибирске
По предварительным подсчетам, Владислав Даванков набрал больше всего голосов в центральных и научных районах города, где получил второе место.

Нюансы компании по выборам президента в Новосибирской области.

  • По предварительным данным ЦИК, больше всего голосов в Новосибирской области Владимир Путин набрал в Маслянинском районе — 94,49%. Меньше всего в Центральном районе Новосибирска — 73,5%.
  • У Николая Харитонова (КПРФ) самый высокий результат в Кыштовском районе — 9.53%
  • У Владислава Даванкова («Новые люди») в Центральном районе Новосибирска — 12,92%
  • Стоит отметить, что во всех районах области и в городе Искитиме на втором месте Николай Харитонов.
  • Во всех районах Новосибирска, городе Обь, Бердске и Кольцово, а также в Новосибирском районе на втором месте Владислав Даванков.
  • Больше всего недействительных бюллетеней в Ленинском районе Новосибирска — 2464.

Предварительные итоги голосования по районам и городам области:

Предварительные итоги выборов президента России в Новосибирской области

Предварительные итоги выборов президента России в Новосибирской области

Баганский район: Владимир Путин —87,89 %, Николай Харитонов — 5,13%, недействительных — 99.

Барабинский район: Владимир Путин — 83,81%, Николай Харитонов — 7,02%, недействительных — 373.

Бердск: Владимир Путин — 82,65%, Владислав Даванков — 6,23%, недействительных — 1273.

Болотнинский район: Владимир Путин — 88,40%, Николай Харитонов —4,44%, недействительные — 263.

Венгеровский район: Владимир Путин — 84,52%, Николай Харитонов — 7,81%, недействительные — 131.

Доволенский район: Владимир Путин — 87,59%, Николай Харитонов — 5,71%, недействительные — 143.

Здвинский район: Владимир Путин —86,96%, Николай Харитонов — 5,03%, недействительные — 121.

Искитимский район: Владимир Путин — 85,78%, Николай Харитонов — 4,53%, недействительные —724.

Искитим: Владимир Путин — 84,48%, Николай Харитонов — 4,72%, недействительных — 558.

Карасукский район: Владимир Путин — 87,70%, Николай Харитонов — 5.2%, недействительных — 393.

Каргатский район: Владимир Путин — 86,75%, Николай Харитонов — 5,59%, недействительные — 156.

Колыванский район: Владимир Путин — 87,98%, Николай Харитонов — 4,44%, недействительные — 271.

Коченевский район: Владимир Путин — 87,86%, Николай Харитонов — 4,56%, недействительные — 383.

Кочковский район: Владимир Путин — 88,98%, Николай Харитонов — 4,31%, недействительные — 121.

Краснозерский район: Владимир Путин — 87,8%, Николай Харитонов — 5,25%, недействительные — 272.

Куйбышевский район: Владимир Путин — 82,82%, Николай Харитонов — 7,23%, недействительные — 616.

Купинский район: Владимир Путин — 87.99%, Николай Харитонов — 4,7%, недействительные — 258.

Кыштовский район: Владимир Путин — 82,53%, Николай Харитонов — 9.53%, недействительные — 99.

Маслянинский район: Владимир Путин — 94,49%, Николай Харитонов — 152%, недействительные — 224.

Мошковский район: Владимир Путин — 87,69%, Николай Харитонов — 4,65%, недействительные — 448.

Новосибирск

  • Дзержинский район: Владимир Путин — 80,43%, Владислав Даванков — 8,13%, недействительные — 1673.
  • Железнодорожный район: Владимир Путин — 75,63%, Владислав Даванков — 12,16%, недействительные — 716.
  • Заельцовский район: Владимир Путин — 78,76%, Владислав Даванков — 10,22%, недействительные — 1490.
  • Калининский район: Владимир Путин — 82,79%, Владислав Даванков — 6,83%, недействительные —1882.
  • Кировский район: Владимир Путин — 82,17%, Владислав Даванков — 7,55%, недействительные — 1657.
  • Ленинский район: Владимир Путин — 81,3%, Владислав Даванков — 8.45%, недействительные — 2464.
  • Октябрьский район: Владимир Путин — 79,67%, Владислав Даванков — 9.74%, недействительные — 2144.
  • Первомайский район: Владимир Путин — 82,92%, Владислав Даванков — 6,9%, недействительные — 780.
  • Советский район: Владимир Путин — 75,17%, Владислав Даванков — 12,39%, недействительные — 2140.
  • Центральный район: Владимир Путин — 73,5%, Владислав Даванков— 12,92%, недействительные — 1370.

Новосибирский район: Владимир Путин — 84,87%, Владислав Даванков — 5,56%, недействительные — 2112.

Город Обь: Владимир Путин — 84,01%, Владислав Даванков — 5,57%, недействительные —265.

Ордынский район: Владимир Путин — 86,54%, Николай Харитонов — 4,82%, недействительные — 396.

Северный район: Владимир Путин — 82,16%, Николай Харитонов — 7,76%, недействительные — 102.

Сузунский район: Владимир Путин — 94,2%, Николай Харитонов — 2,19%, недействительные — 127.

Татарский район: Владимир Путин — 86,93%, Николай Харитонов — 6,27%, недействительные — 251.

Тогучинский район: Владимир Путин — 86,06%, Николай Харитонов — 4,89%, недействительные — 650.

Убинский район: Владимир Путин — 86,12%, Николай Харитонов — 5,8%, недействительные — 125.

Усть-Таркский район: Владимир Путин — 84,62%, Николай Харитонов — 9,4%, недействительные — 114.

Чановский район: Владимир Путин — 87,87%, Николай Харитонов — 5,9%, недействительные — 203.

Черепановский район: Владимир Путин — 87,22%, Николай Харитонов — 4,31%, недействительные — 523.

Чистоозерный район: Владимир Путин — 87.33%, Николай Харитонов — 5.76%, недействительные —148.

Чулымский район: Владимир Путин —86,3%, Николай Харитонов — 5.11%, недействительные — 173.

Кольцово: Владимир Путин — 78,43%, Владислав Даванков — 10,8%, недействительные — 299.

Выборы президента РФ проходили с 15 по 17 марта. В них принимали участие глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы, член партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов и действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин.

Фото из телеграм-канала Новосибирского облизбиркома

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Рубрики : Общество Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : выборы президента


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