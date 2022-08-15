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Деньги на выплаты многодетным семьям получит Новосибирская область

  • 15/08/2022, 13:18
выплаты многодетным
Чтобы не допустить формирование задолженности по выплатам многодетным.

Всего в 2022 году в Новосибирскую область на ежемесячные выплаты при рождении детей в многодетных семьях выделено почти 1,5 млрд рублей. Комиссией Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде принято решение о выделении региону еще 158 млн рублей. Об этом сообщил первый заместитель председателя Госумы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков.

— Чтобы исключить риск образования задолженности перед получателями ежемесячных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, Новосибирской области дополнительно выделили 158,4 млн рублей. Таким образом в 2022 году на эти цели в регион направлено 1 млрд 449 млн рублей, — сообщил Александр Жуков.

В министерстве труда и социального развития Новосибирской области отметили, что данная мера поддержки – одно из приоритетных направлений федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». В Новосибирской области порядка 17 тысяч семей получают эту выплату.

Подать заявление на пособие можно как в электронном виде через портал госуслуг, так и обратившись в МФЦ или центр социальной поддержки населения по месту жительства.

Фото: pexels.com — Creation Hill

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Рубрики : Финансы Общество Власть

Регионы: Новосибирская область

Теги : финансы детские пособия дети выплаты многодетным бюджет


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