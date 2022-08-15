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Вернётся ли в Новосибирскую область масочный режим?

  • 15/08/2022, 13:29
Автор:
масочный режим
Количество заболевших коронавирусом в регионе продолжает расти.

Гигиенические маски, уже на протяжении нескольких лет являвшиеся обязательным атрибутом ношения в Новосибирской области, могут вернуться в качестве опять же обязательного сезонного аксессуара. Такое заявление глава региона Андрей Травников сделал по итогам доклада об эпидемиологической обстановке главы областного минздрава Константина Хальзова и начальника регионального управления Росротребнадзора Александра Щербатова.

Будем следить за развитием ситуации и принимать решения о введении дополнительных мер, заявил губернатор. Моё мнение, что маска вообще должна стать сезонным аксессуаром накануне подъёма заболеваемости не только covid-19, но и гриппа и ОРВИ

Одновременно, по словам губернатора, масочный режим могут упростить для медработников.

Мне кажется, уже назрел момент для пересмотра уровня патогенности covid-19, чтобы облегчить работу медиков, отказаться от костюмов и масок инфекционистов, говорит Андрей Травников.

Что касается текущей коронавирусной обстановки, то, как сообщают в Роспотребнадзоре, рост заболеваемости отмечается четвертую неделю, за последнюю неделю выявлено 1,1 тыс случаев (50% к уровню прошлой недели). Наибольшее количество заболевших (70%) проживают в районах Новосибирской области с преобладанием симптомов ОРВИ (97%). Темп прироста за неделю 0,06, коэффициент распространения — 1,26

Мы осуществляем контроль за своевременным появлением заболевших и изоляцией, масочным режимом в учреждениях соцобслуживания и медицинских организациях, сообщает Александр Щербатов. Важно соблюдение дезинфекции в местах массового пребывания людей, транспорте. Работаем с группой риска людьми старше 65 лет и больными хроническими заболеваниями. На оперштабе эти все вопросы были рассмотрены.

По информации министерства здравоохранения Новосибирской области, за минувшие сутки выявлено 175 случаев заболеваний коронавирусом, четверо человек госпитализированы. Всего с нарастающим итогом зарегистрировано 263,8 тыс случаев заболеваний. Проведено 4,9 млн тестов

 

Ранее редакция сообщала, что по оценке врачей в регионе снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу. 

Фото редакции

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : ограничения масочный режим коронавирус


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