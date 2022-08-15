Почему МФО могут отказать в выдаче займа

В первую очередь МФО, рассматривая заявку клиента, обращают внимание на его кредитную историю. В этом документе хранится вся информация о размерах кредитов, которые брал заемщик, а также их типов (ипотека, потребительские кредиты, займы под залог и т.д.). Помимо этого, автоматизированная система анализирует, как давно и как часто клиент пользуется услугами финансовых организаций.

Особую настороженность у банков и МФО вызывает просрочка по предыдущим договорам, так как несвоевременное погашение задолженности может указывать на нестабильную платежную дисциплину клиента. Вероятность одобрения нового кредита в таком случае снижается. Также обращают внимание на то, пытался ли человек закрыть долг досрочно или реструктурировать заем. Некоторые компании учитывают и кредитные карты клиента, даже если он ими не пользовался, а лишь открывал для подстраховки.

Обычно после поступления заявки система автоматически определяет, предоставлять заем пользователю или нет. Однако в некоторых случаях требуется ручная верификация. Тогда специалисты компании звонят клиенту, чтобы напрямую уточнить детали, необходимые для принятия решения по заявке. Это помогает исключить вероятность того, что заем оформляют мошенники.

Так, отказ в выдаче займа может означать, что кредиторы посчитали кредитную историю клиента неблагонадежной и усомнились в его своевременном погашении долга. Отказ возможен и в случае, если по каким-то причинам им не удалось верифицировать данные клиента.

Прежде чем оформлять заём в МФО, обязательно убедитесь, что она состоит в реестре МФО Банка России. С подборкой компаний, чья деятельность соответствует законодательству и требованиям ЦБ, можно ознакомиться по ссылке*.

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