Денис Голубев: Мы стараемся помочь предпринимателям сохранить рабочие места

Управляющий Сибирским филиалом ПСБ Денис Голубев уверен, что ипотека под 6,5% поддержит строительный рынок. Банкир также отмечает: несмотря на кризис, новосибирские предприниматели продолжают разрабатывать программы развития с привлечением заемных средств.

— Денис Юрьевич, прокомментируйте меры поддержки населения и бизнеса, одобренные ЦБ и озвученные президентом РФ. Насколько они доступны адресатам?

— Если говорить о мерах поддержки бизнеса, то они абсолютно правильные. Мы видим, что государство их постепенно расширяет, увеличивает количество ОКВЭД отраслей, которым они доступны. Одна из первых мер поддержки — предоставление кредитных каникул для заемщиков, потерявших доходы из-за пандемии. И в первые дни введения режима самоизоляции было много звонков по данной опции. В текущей ситуации, безусловно, каникулы — мера необходимая, и сегодня она поможет многим преодолеть этот период….

— А если оценить программы, в которых предполагается участие банков?

— Все кредитные организации РФ приняли посыл президента и правительства о предоставлении компаниям из пострадавших отраслей кредитных каникул. Сейчас заемщики, которые находятся на больничном из-за коронавируса, а также те, кто потерял работу или был отправлен в отпуск без сохранения дохода, могут обратиться за отсрочкой по ежемесячным платежам по кредиту на срок от 1 месяца до полугода по своему выбору.

Что касается субъектов МСП из наиболее пострадавших отраслей, то банк предоставляет кредитные каникулы сроком до 6 месяцев, при этом отсрочку можно получить просто по заявлению, без сбора документов и подписаний, заявления принимаются удаленно через интернет-банк. До 31 мая мы отменили все комиссии за ведение расчетного счета и фиксированные комиссии по эквайрингу при снижении оборотов, кроме того снизили размер комиссии по интернет-эквайрингу до 1%.

В текущей ситуации наши усилия сконцентрированы на создании условий для продолжения функционирования бизнеса наших клиентов. Очень важно, что нам удалось оперативно запустить программу краткосрочного кредитования по нулевой ставке на выплату зарплаты сотрудникам малых и микропредприятий, пострадавших в период пандемии. В кризисной ситуации эта важнейшая мера поддержки позволит собственникам сохранить главный актив и ресурс бизнеса — сотрудников. При этом кредит можно оформить без посещения офиса ПСБ — полностью в электронной форме и по минимальному пакету документов.

Но хочу отметить, что мы в полном объеме проводим все операции по кредитованию МСП, не сокращая перечень отраслей, которым доступны заимствования. Мы не приветствуем установление каких-то «красных зон», рассматриваем все просьбы о реструктуризации займов, то есть поддерживаем клиентов, помогаем им работать и развиваться даже в условиях карантина и сложной экономической ситуации.

Кроме того, ПСБ поддержал инициативу государства, направленную на стимулирование строительного сектора экономики и помощь населению, и начал выдавать кредиты на приобретение жилья в новостройках в рамках программы по субсидированию ипотечной ставки на уровне 6,5%.

— Сейчас, кажется, мир замер, и крупные покупки люди отложили. Оформляют сейчас новосибирцы ипотечные кредиты?

— Думаю, что новая госпрограмма очень хорошо поддержит региональный строительный рынок. По ней мы наблюдаем большой отклик как от заемщиков, так и от партнеров-застройщиков. Со своей стороны, нами сделаны дополнительные шаги — мы выдаем кредиты по более низкой ставке, чем предусмотрено госпрограммой — 6% годовых в рублях до 15 мая. Банк не снизил темпы кредитования по ипотеке. Все действующие программы мы сохранили.

— Много ли заявок сейчас поступает на льготные кредиты со стороны бизнеса? Можете оценить процент одобрения?

— Мы работаем со всеми компаниями пострадавших отраслей, стараясь оценить возможности предоставления поддержки. Безусловно, оцениваем платежеспособность бизнеса, его планы по работе в кризис, перспективы развития после завершения ситуации с карантином, а также перспективы развития отрасли. Стараемся помочь предпринимателям сохранить рабочие места. Внутри банка мы расширили список мер поддержки для бизнеса. Считаем важным помогать клиентам и поддерживать текущую ликвидность для решения разных проблемных историй. Конечно, при этом мы не забываем проводить стресс-тестирование заемщиков, да и в целом внимание банков к клиентам сейчас усилилось.

Хочу подчеркнуть, что мы рассматриваем заявки на льготные кредиты не только от наших действующих клиентов, но и от новых.

— Какие-то изменения в целевом назначении кредитов, спросе со стороны МСП региона вы наблюдаете в этом году?

— Если говорить о росте кредитного портфеля, то пока он сопоставим с аналогичным периодом 2019 года. Являясь опорным банком для ОПК, ПСБ решает задачи по финансированию гособоронзаказа, но, оставаясь универсальным банком, мы активно взаимодействуем с гражданским сектором МСП. По целевой структуре кредитов пока не видим существенного изменения — это новые займы, рефинансирование. К длинному инвестиционному кредитованию клиенты стали относиться очень осторожно, но продолжают обращаться за такими займами. Платежеспособный бизнес исходит из того, что сейчас нужно пережить эту ситуацию в экономике, понять, куда двигаться дальше — и только после этого принимать решения.

— Как изменилась работа банка с системообразующими компаниями, предприятиями, работающими по ГОЗ? Есть ли здесь запрос на меры поддержки?

— Пока банк помогает таким предприятиям проходить стресс-тестирование, необходимое для включения в список системообразующих компаний. От некоторых клиентов к нам поступили запросы на реструктуризацию ранее взятых займов, их мы сейчас рассматриваем в конструктивном диалоге.

— Как, на ваш взгляд, во время нынешнего кризиса изменилось отношение бизнеса, населения к своим долговым обязательствам?

— Хотелось бы добавить оптимизма. У любой ситуации есть позитивная сторона. Перемены — это всегда новый шанс. Сейчас главное, чтобы все были здоровы!

Фото: пресс-служба банка