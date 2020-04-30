Страхование от COVID-19 в Банке Акцепт

В помощь вам Банк Акцепт предлагает программу страхования «СТОП ВИРУС» от страховой компании «Согласие-Вита».

«СТОП ВИРУС» – это страхование жизни и здоровья на случай диагностирования инфекции COVID-19. Страховка позволяет позаботится о себе и близких и получить весомую денежную компенсацию в случае госпитализации при минимальных финансовых вложениях. Договор легко оформляется и действует в течение года – 24 часа в сутки, на всей территории России. Вы можете застраховать одного человека или всю семью.

Подробности по телефону: 8 800 100 27 37 или на сайте.

Будьте здоровы!

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года будет отмечать свое 30-летие. Обслуживает физических и юридических лиц. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.

Фото предоставлено пресс-службой банка Акцепт