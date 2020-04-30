Кому и как можно получить субсидию на зарплату сотрудникам

Мария Ильяшенко, управляющий партнер юридического агентства «Курсив»:

— Еще в середине апреля президент РФ сообщил, что предпринимателям и компаниям, сохранившим штат работников и выплачивающим зарплату в апреле и мае 2020 года, государство выплатит субсидию. Во исполнение данного указания издано постановление правительства РФ от 24.04.2020 №576, утвердившее регламент выплат.

Получатель субсидии должен:

На 01.03.2020 быть включенным в соответствующий Реестр субъектом малого и среднего предпринимательства. На 01.03.2020 иметь основной код по ОКВЭД, отнесенный правительством РФ к пострадавшим отраслям. На 01.03.2020 не иметь недоимки по налогам и страховым взносам более 3 000 рублей. Не находиться в процессе ликвидации, в процедуре банкротства, в отношении него не должно быть решения об исключении из ЕГРЮЛ. Сохранить не менее 90% работников, по сравнению с мартом 2020 года (по данным СЗВ-М).

Расчет суммы субсидии:

Субсидия за один месяц = 12 130 рублей Х количество работников в марте 2020 года.

Причем индивидуальные предприниматели также имеют право на выплату. ИП с работниками умножают МРО на количество работников, увеличенное на единицу. ИП без работников, если он относится к пострадавшим отраслям, получит выплату в размере МРОТ — 12 130 рублей.

Порядок и сроки выплаты субсидий

Предприниматель подает в налоговый орган заявление по установленной форме по ТКС, почте или через личный кабинет налогоплательщика:

— с 1 мая до 1 июня — для получения субсидии за апрель;

— с 1 июня до 1 июля — для получения субсидии за май.

Налоговый орган объединяет заявления в реестры и направляет их в Федеральное казначейство в течение 3 рабочих дней с момента получения заявления, но не ранее 18 мая (по субсидиям за апрель) и 18 июня (по субсидиям за май). Федеральное казначейство перечисляет субсидию в течение 3 рабочих дней после получения реестра.

На что можно использовать субсидию?

Субсидия предоставляется в целях частичной компенсации затрат получателей субсидии, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 года. При этом четкие цели использования субсидии постановлением не определены. Следовательно, деньги можно расходовать не только на выплату зарплаты, а на любые предпринимательские нужды — аренду, оплату товаров и услуг, иные цели.

Пострадавшие отрасли (справочно):

Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 № 434, от 10.04.2020 № 479, от 18.04.2020 №540

Сфера деятельности Код ОКВЭД 2 1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.23.1 2. Культура, организация досуга и развлечений (в т.ч. кинотеатры, музеи, зоопарки) 90, 59.14, 91.02, 91.04.1 3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, санаторно-курортная деятельность 93, 96.04, 86.90.4 4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 79 5. Гостиничный бизнес 55 6. Общественное питание 56 7. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений 85.41, 88.91 8. Деятельность по организации конференций и выставок 82.3 9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты) 95, 96.01, 96.02 10. Деятельность в области здравоохранения — Стоматологическая практика 86.23 11. Розничная торговля непродовольственными товарами 45.11.2, 45.11.3, 45.19.2, 45.19.3, 45.32, 45.40.2, 45.40.3, 47.19.1, 47.19.2, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.82, 47.89

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