Кому и как можно получить субсидию на зарплату сотрудникам

— Еще в середине апреля президент РФ сообщил, что предпринимателям и компаниям, сохранившим штат работников и выплачивающим зарплату в апреле и мае 2020 года, государство выплатит субсидию. Во исполнение данного указания издано постановление правительства РФ от 24.04.2020 №576, утвердившее регламент выплат.
Субсидия за один месяц = 12 130 рублей Х количество работников в марте 2020 года.
Причем индивидуальные предприниматели также имеют право на выплату. ИП с работниками умножают МРО на количество работников, увеличенное на единицу. ИП без работников, если он относится к пострадавшим отраслям, получит выплату в размере МРОТ — 12 130 рублей.
— с 1 мая до 1 июня — для получения субсидии за апрель;
— с 1 июня до 1 июля — для получения субсидии за май.
Субсидия предоставляется в целях частичной компенсации затрат получателей субсидии, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 года. При этом четкие цели использования субсидии постановлением не определены. Следовательно, деньги можно расходовать не только на выплату зарплаты, а на любые предпринимательские нужды — аренду, оплату товаров и услуг, иные цели.
Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 № 434, от 10.04.2020 № 479, от 18.04.2020 №540
|Сфера деятельности
|Код ОКВЭД 2
|1.
|Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки
|49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.23.1
|2.
|Культура, организация досуга и развлечений (в т.ч. кинотеатры, музеи, зоопарки)
|90, 59.14, 91.02, 91.04.1
|3.
|Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, санаторно-курортная деятельность
|93, 96.04, 86.90.4
|4.
|Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
|79
|5.
|Гостиничный бизнес
|55
|6.
|Общественное питание
|56
|7.
|Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений
|85.41, 88.91
|8.
|Деятельность по организации конференций и выставок
|82.3
|9.
|Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты)
|95, 96.01, 96.02
|10.
|Деятельность в области здравоохранения — Стоматологическая практика
|86.23
|11.
|Розничная торговля непродовольственными товарами
|45.11.2, 45.11.3, 45.19.2, 45.19.3, 45.32, 45.40.2, 45.40.3, 47.19.1, 47.19.2, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.82, 47.89
Субсидия на выплату зарплаты, юридическое агентство Курсив, Мария Ильяшенко, экономика, бизнес, пострадавшие отрасли, МРОТ, коронавирус, ИП, ОКВЭД
Материал и фото предоставлены юридическим агентством «Курсив»
Популярное с сайта