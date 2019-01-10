Денис Голубев назначен на должность управляющего Сибирским филиалом Промсвязьбанка. На новой позиции он будет отвечать за развитие бизнеса регионального подразделения и усиление позиций Промсвязьбанка в регионе, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

До прихода в Промсвязьбанк новый руководитель филиала занимал руководящие позиции в филиалах Транскредитбанка, ВТБ24, банка «Российский капитал» в Новосибирске. Общий стаж работы Голубева в банковской сфере — более 19 лет.

— Промсвязьбанк — один из крупнейших банков страны, который наделен особо важным для государства статусом. Я рад возглавить его команду в регионе. Уверен, что мой опыт позволит расширить клиентскую базу, увеличить долю рынка и стать одним из ведущих банков сибирского региона, — сказал Денис Голубев.

Фото: пресс-служба банка