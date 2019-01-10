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Опыт Новосибирской области может быть использован в научных проектах на острове Русский

Речь идет о создании на острове крупного научно-технологического центра.
  • 10/01/2019, 17:25
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Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов посетил с рабочей поездкой Новосибирскую область, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Министр ознакомился с перспективными разработками ученых ИЯФ СО РАН, ходом реализации в регионе проекта строительства Сибирского кольцевого источника фотонов – СКИФ, а также работой Новосибирского технопарка, его инфраструктурным комплексом, центром технологического обеспечения, IT-бизнес-инкубатором и работой ведущих компаний-резидентов. Наработки Новосибирской области заинтересовали федеральное министерство для возможного использования при реализации проектов в сфере науки и инноваций на Дальнем Востоке на острове Русский. Речь идет о создании на острове крупного научно-технологического центра: центра «цифрового развития» по направлениям разработки программного обеспечения в области обработки «больших» данных, информационной безопасности. Свои инжиниринговые подразделения, центры исследования и разработок здесь должны разместить ведущие российские компании, работающие на Дальнем Востоке.

— Развитие острова Русский в рамках создания на нём крупного научно-технологического центра – это поручение президента России, которое он дал на четвертом Восточном экономическом форуме.  Владимир Путин поручил крупным государственным корпорациям, которые сегодня формируют отраслевую политику развития нашей страны, это и Росатом, и Роснефть, и Газпром, создать на острове Русский технопарк, чтобы молодежь, которая сегодня учится в ДВФУ, а это порядка 25 тысяч студентов с Дальнего Востока и со всей страны, в том числе иностранных студентов, могли строить здесь свое профессиональное будущее, — сказал Александр Козлов.

В региональном правительстве напомнили, что новосибирские технопарки в 2018 году были признаны одними из лучших в стране – согласно рейтингу, разработанному Ассоциацией кластеров и технопарков России, в число 38 технопарков из субъектов РФ, продемонстрировавших наибольшую эффективность, вошли, в частности, Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка «Академпарк» и Нанотехнологический центр «Сигма. Новосибирск».

Строительство Сибирского кольцевого источника фотонов – СКИФ – является одним из главных научных объектов проекта «Академгородок 2.0», реализуемого в Новосибирской области в рамках исполнения поручения Президента РФ Владимира Путина. Яркие специализированные источники синхротронного излучения стали во всем мире мощным мультидисциплинарным инструментом для исследований и разработок. В настоящее время начинается реализация программы по созданию сети современных синхротронов и в нашей стране.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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