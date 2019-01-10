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Маленькому Саше Гагарину необходимо дорогостоящее лекарство

Не хватает — 57 788 рублей.
  • 10/01/2019, 17:00
Gagarin

У четырехлетнего Саши Гагарина врожденный гиперинсулинизм. Это тяжелое заболевание, при котором поджелудочная железа вырабатывает слишком много инсулина. Из-за этого понижается уровень глюкозы в крови, головному мозгу не хватает питания, начинаются тяжелые неврологические осложнения.

— До того, как врачи поставили точный диагноз, у сына случались приступы судорог, он отставал в развитии. И только когда Саше назначили подходящее лекарство – препарат прогликем, его состояние улучшилось, он окреп, начал сидеть, ходить за руку. Спасибо читателям Русфонда, которые помогли приобрести лекарство! — рассказывает мама Саши Екатерина Гагарина.

По ее словам, болезнь нанесла свой урон: Саша плохо держит равновесие, не разговаривает, самостоятельно не ест. Летом у Саши снова снизился уровень сахара в крови. Врачи увеличили дозу препарата, и поэтому запас лекарства быстро сократился, сейчас уже подходит к концу.

— Мальчику необходимо постоянно принимать препарат прогликем, который нормализует работу поджелудочной железы и помогает поддерживать нормальный уровень глюкозы в организме. Препарат не зарегистрирован в РФ, но разрешен к ввозу и применению. — говорит ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Мария Меликян (Москва).

По информации «Русфонда», цена лекарства составляет 231 105 рублей. На данный момент читатели «Русфонда» собрали 173 317 руб. Не хватает — 57 788 руб Самостоятельно купить дорогостоящий препарат родители не могут, и просят помощи.

— Мы снова вынуждены обратиться к вам с просьбой. В семье нет таких денег, работает только муж. Много средств уходит на реабилитацию Саши. А допускать перерыва в лечении нельзя: сразу вернутся приступы. Пожалуйста, помогите! — просит Екатерина.

Помочь Саше можно по ссылке.

Фото из архива семьи

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