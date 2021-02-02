Департамент промышленности мэрии Новосибирска реорганизуют и оптимизируют

На протяжении февраля профильным подразделениям мэрии предстоит определиться относительно судьбы департамента промышленности, инноваций и предпринимательства. Такое поручение дал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Об этом на заседании комиссии горсовета по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения сообщил первый заместитель главы города Геннадий Захаров.

— Департамент промышленности, судя по вчерашнему разговору серьёзному… Значит, и мэр уже дал поручение, и мы вместе обсудили, что будем заниматься реорганизацией, реформацией, оптимизацией. Так что в этом плане будут приняты решения. Думаю, что в течение февраля месяца мы определимся с новой структурой.

Поводом для такого радикального решения послужили итоги состоявшегося 1 февраля заседания комиссии по городскому хозяйству.

Напомним, что решением комиссии работа департамента по созданию концессии «умных остановок» была признана неудовлетворительной. Однако и до этого ряд депутатов и общественников настаивал на его реорганизации в рамках административной реформы.

Департамент промышленности Новосибирска был создан в 2007 году. В его задачи входит следующее:

Участие в формировании правовых, организационных и экономических условий в целях развития науки, промышленности и комплексного социально-экономического развития Новосибирска, в том числе создание и поддержание благоприятного режима осуществления хозяйственной деятельности организаций научно-промышленного комплекса.

Участие в развитии инвестиционной и инновационной деятельности в целях повышения качества продукции и выпуска новых конкурентноспособных видов продукции, развития высокотехнологических производств и внедрения прогрессивных наукоемких технологий в отрасли городского хозяйства.

Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, взаимодействия организаций Новосибирска и сельхозтоваропроизводителей Новосибирской области.

Участие в разработке и реализация политики в социально-трудовой сфере, системе социального партнерства, в сфере повышения уровня жизни работающего населения, управления охраной труда.

Разработка и реализация политики, направленной на развитие потребительского рынка, малого предпринимательства.

Формирование и реализация городской политики, определение приоритетных направлений в области размещения рекламы и информации.

Александр Люлько был назначен начальником департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска в июле 2014 года. До этого Люлько четырежды избирался в депутаты горсовета, был членом комиссии по градостроительству, научно-производственному развитию и предпринимательству, советником председателя СО РАН.