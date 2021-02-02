В 2020 году в Новосибирской области 10,5 тысяч иностранцев получили российское гражданство

В 2020 году российское гражданство получили 656,3 тыс. иностранцев, что является абсолютным рекордом как минимум с 2000 года – выяснила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, изучив миграционную статистику МВД. Эксперты отмечают, что выдача российских паспортов практически непрерывно растет все последние годы.

— Как следует из статистики МВД, с каждым годом Россия предоставляет гражданство все большему числу иностранцев, нисходящая динамика наблюдалась лишь в 2017 году. В 2018 году гражданство стали оформлять на 4% чаще (всего за год иностранцам и лицам без гражданства было выдано 269,4 тыс. паспортов), а в 2019 году, после упрощения процедуры для жителей ДНР и ЛНР, выдачи российских паспортов увеличились год к году сразу на 85% (до 497,8 тыс.), в 2020 году – на 32%. Положительное решение по 656,3 тыс. заявкам на предоставление гражданства РФ в минувшем году – абсолютный годовой максимум в 21-м веке, предыдущий пик выдач паспортов пришелся на 2005 год (свыше 500 тыс.), — уточняют эксперты.

Отмечается, что росту числа «новых россиян» способствует смягчение миграционной политики. По закону российское гражданство можно получить в общем или упрощенном порядке. В первом случае человеку необходимо оформить разрешение на временное проживание, затем, не ранее чем через год, он может получить вид на жительство, а еще через пять лет приобретает право подать документы на гражданство.

Однако большинство мигрантов получает гражданство по «упрощенке». Такая возможность есть у жителей Белоруссии, Казахстана, Молдовы и Украины, а также у имевших гражданство СССР жителей бывших союзных республик, у признанных таковыми носителей русского языка, у окончивших российские вузы иностранцев, у высококвалифицированных специалистов. В упрощенном порядке получить российский паспорт могут и ближайшие члены семьи гражданина РФ. В зависимости от соответствия потенциального резидента необходимым критериям, сроки оформления гражданства сокращаются до одного года, а нередко и до трех месяцев. За последние годы механизм приобретения гражданства РФ упрощался для многих категорий лиц, одна из последних важных законодательных новаций, вступившая в силу в конце июля 2020 года, отменяет необходимость отказываться от имеющегося гражданства иностранного государства.

— За последние два года среди получателей российских паспортов резко подскочила доля жителей Украины – это произошло после упрощения процедуры предоставления гражданства выходцам из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Именно жители Донбасса обеспечили основной прирост «новых россиян». В 2020 году среди получивших российское гражданство 62,4% (409,5 тыс. чел.) приходилось на жителей Украины, — констатируют аналитики службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Второй по численности группой стали выходцы из Таджикистана (9,7%, или 63,4 тыс. чел.), далее следуют уроженцы Казахстана (6,6%, или 43,4 тыс. чел.), Армении (4,7%, или 30,5 тыс. чел.), Узбекистана (3,5%, или 23,1 тыс. чел.), Азербайджана (3,3%, или 21,9 тыс. чел.), Молдовы (3,1%, или 20,6 тыс. чел.), Киргизии (1,8%, или 11,9 тыс. чел.), Белоруссии (1,6%, или 10,4 тыс. чел.).

Наконец, десятой по численности группой получателей российских паспортов стали лица без гражданства – это соотечественники, преимущественно бездомные либо бывшие заключенные, имеющие только паспорта СССР: за минувший год легализоваться смогли порядка 8 тыс. таких людей (1,2% среди всех получателей паспортов).

Оставшиеся 2% выданных паспортов приходятся на жителей других стран. Так, гражданство РФ получили несколько тысяч уроженцев Грузии и Туркмении. Попадаются среди желающих стать гражданином России и выходцы из дальних стран, в их числе 203 жителя Германии, 148 граждан США, 90 греков, 86 итальянцев, 78 французов, 70 китайцев, 46 поляков, 32 британца, 19 канадцев, 16 финнов, 14 испанцев, по 12 австралийцев и голландцев, 7 швейцарцев, 6 шведов, 5 бельгийцев, 4 датчанина, 3 норвежца и 2 португальца. По одному российскому паспорту получили выходцы из Японии, Гватемалы, Гонконга, Содружества Доминики, Кении, Кувейта, Лаоса, Мали, Мальдив, Мозамбика, Непала, Нигера, ОАЭ и ряда других стран.

— По сравнению с 2019 годом представители практически всех перечисленных основных стран в 2020 году стали получать российские паспорта чаще. Единственным исключением стали казахи: их количество среди новоиспеченных россиян снизилось на 14%. Зато число натурализованных украинцев выросло на 37%, таджиков – на 42%, армян – на 27%, узбеков – на 19%, азербайджанцев – на 62%, молдаван – на 31%, киргизов – на 27%, белорусов – на 105%, — подчеркивают аналитики.

В FinExpertiza выяснили, что чаще всего в 2020 году иностранцы оформляли гражданство РФ в приграничной с Донбассом Ростовской области (там гражданство получили 48,1%, или 315,7 тыс. человек), где для жителей ДНР и ЛНР работают несколько пунктов выдачи российских паспортов. Далее следуют Московская область (5,8%, или 38 тыс. человек), Москва (3,4%, или 22 тыс. человек), Санкт-Петербург и Ленинградская область (совокупно 3,1%, или 20,6 тыс. человек), Краснодарский край (2,7%, или 18 тыс. человек), Калужская область (2,3%, или 15,2 тыс. человек), Тульская область (1,9%, или 12,4 тыс. человек), Крым (1,7%, или 11,5 тыс. человек), Новосибирская (1,6%, или 10,5 тыс. человек) и Челябинская область (1,5%, или 9,9 тыс. человек).