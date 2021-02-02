Мэрии поставили «неуд» за «умные остановки»

Работа департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии в плане реализации в городе проекта «Умная остановка» признана неудовлетворительной. Такое решение комиссия горсовета Новосибирска по городскому хозяйству приняла по итогам рассмотрения данного вопроса. Как следует из доклада начальника департамента Александра Люлько, в настоящее время готовится конкурсная документация на концессионное соглашение по «умным остановкам». Победитель торгов будет определен летом. Сам проект по 250 остановкам предполагается реализовать в 2022 году.

— Подведение итогов, в зависимости от количества участников, состоится в июне или августе, — сообщает Люлько. — Если участник будет один — в июне, если несколько — в августе.

— У меня информация, что 30 января 2019 года вышло распоряжение мэрии города об организации работ по благоустройству остановочных пунктов на территории Новосибирска, — говорит председатель комиссии горсовета Игорь Кудин («Единая Россия»). — В нем утвержден перечень технических характеристик объектов и так далее. Прошло два года, а результата нет.

Напомним, что это уже вторая попытка запустить остановочную концессию в Новосибирске. Проект первого концессионного соглашения «забраковала» ФАС с подачи ПАО «Ростелеком» (как одного из потенциальных участников торгов). Сами разговоры об «умных остановках» в Новосибирске ведутся довольно продолжительное время.

Независимый депутат Игорь Украинцев также напомнил, что, по сути, «старт» проекту был дан 2,5 года назад, когда в рамках празднования 125-летия города объявили об акции «125 идей» для Новосибирска.

— Не сделано ничего, — говорит депутат. — Конкурс, который не состоялся, — это полный минус. В 2022 году городу будет уже 130 лет, впору будет новый конкурс объявлять, а мы топчемся на месте. Что конкретно по этому проекту сделано за 2,5 года, кроме того, что вы съездили в командировку и посмотрели, как в Казани, Нижнем Новгороде? Имитации бурной деятельности, которую ваш департамент делает на этом проекте, виднее не придумаешь.

Впрочем, провал первой концессии положительно оценивают предприниматели, чьи торговые объекты в настоящее время располагаются на остановках. Это позволяет им выиграть время и продолжать работать. Напомним, что изначально со стороны мэрии им транслировался посыл, что до конца 2019 года они должны освободить места и демонтировать или вывезти оттуда свои торговые объекты, в результате тысячи человек теряли бизнес и работу. Озвученная в какой-то момент идея предоставления так называемых компенсационных мест не была реализована. Со своей стороны, предприниматели неоднократно обращались в различные властные инстанции разных уровней (вплоть до федерального Минпромторга) и даже организовали протестую акцию.

Несмотря на то, что провал первой концессии позволил на какое-то время ситуацию заморозить, представители мэрии ни разу с этого момента не выходили на связь с предпринимательским сообществом, несмотря на то, что многие из коммерсантов, состоящих в профильной общественной организации, высказывали готовность самостоятельно реализовать проект «умная остановка» на своих объектах. Об этом в комментарии Infopro54 сообщила вице-президент Ассоциации малоформатной торговли, исполнительный директор Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Наталия Кошелева.

— К диалогу нас не приглашали, хотя мы неоднократно заявляли, что к нему готовы, — говорит Кошелева. — В известность об этапах реализации проекта нас не ставят. Тем более что сейчас идет процесс публичных консультаций к нормативно-правовому акту мэрии, регулирующему требования к облику НТО. Проект документа готовился без привлечения предпринимательского сообщества, профильных общественных организаций. Хотя у нас достаточно высокая экспертиза, есть хорошие юристы, опыт такого участия в других регионах, и мы могли бы как-то поучаствовать в этом процессе и на родной земле. А в подготовленном сейчас документе у нас практически к каждой строчке вопросы.

— Если бы была рабочая группа, где участвовали производители таких объектов, предприниматели, которые ведут деятельность в НТО, представители мэрии, эти вопросы можно было решить на корню, и уже бы вышел нормальный документ, — говорит собеседник редакции.

Документ, о котором идет речь, предполагает унификацию торговых объектов по цвету, габаритам, еще ряду параметров, в то время как облик отдельных НТО стал визитной карточкой как для покупателей, так и для экспертов федерального уровня. А специфика деятельности других не позволяет менять габариты.

Более того, по ее словам, о том, что на комиссии горсовета рассматривается вопрос «по их душу», сами предприниматели узнали постфактум. Это, как считает Наталия Кошелева, может свидетельствовать: вторая концессия, как и первая, ставит цель освободить рынок в пользу одного крупного оператора, к которому действующие пока предприниматели смогут зайти в качестве арендаторов по ставке, в несколько раз превышающую ту, что они сейчас платят мэрии.

— Лоббируются интересы более крупного бизнеса, может быть, оттого, что малый торговый формат забирает на себя часть выручки, которая потенциально может прийти на кассы более крупных игроков, — считает Кошелева и ее соратники по предпринимательскому сообществу. — На мой взгляд, принципиальных отличий первой и второй концессии нет, потому что все объекты будут реализованы одним лотом, как и до этого предполагалось, что их возьмет кто-то один крупный. Скорее всего, это неспецифическая деятельность потенциального концессионера, предпринимателям площади будут сдаваться в аренду. В связи с тем, что мест станет значительно меньше, по законам жанра (надо отбивать затраты), цена за аренду возрастет в 2—3 раза.

— Мы очень внимательно относимся к предпринимателям, прекрасно понимаем, что за каждым из них семьи, работники, бизнес, — говорит Александр Люлько. — Мы долго с ними встречались, обсуждали этот вопрос. Были предложены более 300 мест компенсации. Во-вторых, предприниматели, объединившись, могут участвовать совместно в реализации концессионного соглашения. В концессионном соглашении ни слова не говорится про какой-то снос. Там говорится об установке современных систем. Снос не касается концессионного соглашения. В нем говорится, что устанавливаются современные пункты. Есть 257-ФЗ об автодорогах, где прописаны нормы, которые обязывают навести порядок вдоль дорог, где ничего не должно быть, кроме дорожного сервиса.

В мэрии утверждают, что коммерсантов вниманием не обделяли.

То, что мэрия работает в интересах одного крупного концессионера в ущерб интересам остальных коммерсантов, подозревают и в депутатском корпусе.

— Слова про объединения — от лукавого, — говорит председатель комиссии горсовета по контролю Андрей Гудовский («Единая Россия»). — Можно провести 100 концессий на каждую остановку в отдельности. Работать мэрии не хочется или специально под одного оператора готовят эти «умные остановки». Нас за угол водить не надо. Я давно в бизнесе и вижу все ваши движения. У нас нет нормальных инвестиционных проектов. Предприниматели заявляли: мы бы установили объект в формате, который нужен. Зачем одного оператора делать? Чтобы предпринимателей завел на арендную плату? Все «умные остановки» — на хороших магистралях. Никто в глуши их ставить не будет. Все предприниматели, которые сейчас работают, получается, просто идут лесом.

Помимо судьбы лишающихся место коммерсантов, вызывает вопросы и сам будущий проект.

— Вы планируете ставить 21 остановку в месяц, — цитирует мэрию председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Андрей Любавский (КПРФ). — Кто может сделать такое количество остановок с учетом их подключения? Это энергетика, это получение технических условий. За год это физически сделать невозможно.

Напомним, что, по информации мэрии Новосибирска, с победителем торгов предполагается заключить договор на модернизацию 250 остановочных павильонов, по условиям которого концессионер в течение 15 лет будет содержать и обслуживать объекты. После этого срока «умные остановки» перейдут на баланс муниципалитета. Все 250 объектов дорожной инфраструктуры должны быть установлены до 31 августа 2022 года — перед молодежным чемпионатом мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске зимой 2023 года.