Депозиты без визита

Дистанционное размещение депозитов пользуется огромной популярностью среди корпоративных клиентов. Опция появилась месяц назад, и уже более 30% предпринимателей активно ей пользуются.

Для размещения депозита не нужно тратить время и ехать в банк. Простая и удобная форма заключения договора, понятный интерфейс помогут клиенту самостоятельно воспользоваться услугой.

Приятным бонусом для предпринимателя станет повышенная ставка за дистанционное открытие выбранного депозита в ОНЛАЙН-офисе. В сервисе представлена вся действующая линейка депозитов – с возможностью пополнения и/или снятия, классический и краткосрочный.

Условия и стоимость размещения указаны в тарифах Банка «Левобережный» (ПАО). Подробности уточняйте по телефону единой справочной службы: 8-800-3333-555.

Фото предоставлено пресс-службой банка