Индустриальный парк из КНР предложил Новосибирску помощь в борьбе с COVID-19

— Я бы хотел рассказать об успешной борьбе КНР с коронавирусом и его последствиями. К примеру, в КНР в сутки были выявлены 24 заболевших COVID-19 (новых «импортных» случаев за 28 октября). Это результат своевременной и повсеместной выявляемости людей с начальными признаками заболевания, — рассказал в своем выступлении на форуме «Городские технологии» председатель правления компании по инвестиционному управлению индустриального парка «Бэйчан» (Циндао, КНР) Ван Синь.

В частности, он отметил, что основными приборами для выявления заболевших являются сканеры, установленные во всех местах массового скопления людей. Кроме того, во всех административных и учебных заведениях, торговых центрах страны были установлены дезинфекторы.

— Мы постоянно проводим дезинфекцию улиц, ведем разъяснительную работу по постоянному ношению масок и их регулярной смены — максимум через три часа, — говорит господин Ван Синь.

Он подчеркивает, что такой метод позволяет добиться результатов. Когда в России были зарегистрированы более 16 тысяч новых случаев заражения ковид, в Циндао — всего 10, и после этого за 5 дней все жители сдали тесты на коронавирусную инфекцию. Население города составляет более 10,5 млн человек.

— Ваш город является важным центром науки и технологий, у вас находится ФБУН ГНЦ Вб «Вектор» и СО РАН. Мы готовы оказать посильную помощь в борьбе с ковидом и внедрению наших технологий в вашем городе, — добавил председатель правления компании по инвестиционному управлению индустриального парка «Бэйчан».

По данным оперативного штаба Новосибирской области, на утро 29 октября в регионе выявлены 178 новых случаев COVID-19 (всего 16 939). В инфекционных стационарах региона с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него находятся 3 943 взрослых пациента. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 449 пациентов. Всего в Новосибирской области за все время проведения тестирования сделаны 693 300 тестов на коронавирус. С октября соцсети пестрят сообщениями о том, что новосибирцы не могут сделать в городе даже платные тесты на коронавирус, так как мощностей лабораторий не хватает для удовлетворения резко возросшего спроса.

Фото aitworldwide.com