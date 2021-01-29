Депозиты бизнесу по повышенной ставке

Начните год с выгоды и разместите деньги на депозите. Специалисты банка помогут выбрать подходящий продукт, отвечающий вашим требованиям.

Банк предлагает выгодные условия размещения по краткосрочным и долгосрочным программам. При этом некоторые депозиты предполагают возможность периодического снятия или пополнения части средств. Это позволит вам застраховаться от непрогнозируемого снижения платежного потока и получить гарантированный доход.

Минимальная сумма размещения для ИП – 50 тысяч рублей, для юридических лиц – 200 тысяч рублей. Быстро оформить депозит можно через ОНЛАЙН-офис.

За консультацией обращайтесь в офисы Банка «Левобережный» (ПАО) или к своему персональному менеджеру по телефону 8-800-3333-555.

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