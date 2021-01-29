За ДТП с домашним скотом виновный заплатит штраф до 180 тыс рублей

С начала 2021 года в Новосибирской области произошло три ДТП с участием диких животных, в результате которых погибло две особи лося и особь косули, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

В региональном минприроды напомнили, что за наезд на диких животных предусмотрен штраф. Самый крупный размер штрафа предусмотрен за наезд на гибрид зубра и бизона или с домашним скотом и составляет 180 тысяч. Штраф за наезд на снежного барана – 100 тысяч рублей, за наезд на лося, овцебыка или сибирского горного козла – 80 тысяч рублей, за наезд на косулю, муфлона или серну – 40 тысяч рублей. Также предусмотрены штрафы за наезд на медведя, благородного оленя, лань, сайгака и др.

Отмечается, что виновники произошедших в текущем году трех ДТП установлены, им грозим суммарный штраф в размере 200 тысяч рублей.

Министерство призывает автолюбителей быть внимательными, сохранять бдительность в темное время суток и соблюдать скоростной режим в зоне действия соответствующих знаков на участках автодорог, близко прилегающих к лесным массивам. Наибольшую опасность представляют участки автодорог «Северный объезд» города Новосибирска, проходящий через особо охраняемую природную территорию заказника «Кудряшовский бор»; автодорога «Сузун-Черепаново», проходящая через заказники «Инской» и «Сузунский».