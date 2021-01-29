Аграрной разработкой сибирских ученых и инженеров заинтересовались в Сколково

Компания-резидент бизнес-инкубатора Новосибирского государственного технического университета НЭТИ, в команде которой работают выпускники вуза, создала систему мониторинга и нейросетевого анализа показателей хозяйств выращивания крупного рогатого скота, сообщили в пресс-службе университета.

Отмечается, что разработка ученых и инженеров НГТУ НЭТИ, НГУ и Сибирского института животноводства поднимет удои и снизит риски заболеваемости молочных пород коров, а также будет способствовать оптимизации системы воспроизводства. Генеральный директор «ВекторМУ» Роман Шмигирилов планирует запатентовать систему не позднее 2022 года.

— Программно-аппаратный комплекс VectorMoo состоит из аппаратной части, которая собирает данные о состоянии животного и качестве молока, и программной части, которая, в том числе посредствам нейросетевого анализа, изучает всевозможные показатели — от параметров молока, до готовности коров к спариванию, — говорится в сообщении пресс-службы.

Проблема, которую призвана решить разработка — убыточность молочных хозяйств из-за болезней скота, которые выявляются на поздней стадии. Кроме того, система мониторинга качества молока от VectorMoo позволит хозяйствам повысить среднегодовые удои на 4—7% и увеличить удойный период.

Комплекс VectorMoo совместим с любым уже используемым в хозяйстве оборудованием, что позволяет ему в 50 раз превосходить конкурентов по срокам интеграции. Внедрение VectorMoo позволяет решать до 80 процентов задач, на которые ориентированы дорогостоящие импортные аналоги, при этом стоимость VectorMoo ниже в 12 раз.

В НГТУ НЭТИ подчеркнули, что комплекс VectorMoo конфигурируется индивидуально под каждого заказчика и содержит только необходимый ему функционал. С помощью искусственного интеллекта VectorMoo способен анализировать как базовые параметры, так и паттерны поведения животных.

Система интегрируется в хозяйство за 12 часов и окупается в течение года. Разработчики провели опрос участников рынка молочных и мясных хозяйств, выявив потребность в данном комплексе. В настоящее время закончена базовая часть, ученые работают над добавлением в систему новых датчиков и систем мониторинга.

Компания VectorMoo уже имеет предварительные договоренности о поставке комплекса с несколькими хозяйствами Новосибирской области и Краснодарского края. Также интерес проявили ряд зарубежных сельхозпроизводителей.

Команде было предложено стать резидентом Сколково.