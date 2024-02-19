Депутат Гаврилов: за 10 цветков ипомеи на даче привлекут к ответственности, за 100 — посадят

Ипомея трехцветная, часто произрастающая на садовых участках произвольно, внесена в список растений, содержащих наркотические или психотропные вещества.

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов сообщил о том, что теперь число цветков будет определять административную и уголовную ответственность для владельца земельного участка, где произрастает данный вьюнок, пишет РИА Новости.

Парламентарий уточнил, что, если на садовом участке насчитают хотя бы 10 цветков ипомеи, «независимо от стадии развития», физлицу будет грозить арест на срок до 15 суток или штраф до пяти тысяч рублей. Уголовная ответственность предусмотрена при наличии на участке не менее 100 цветков. В таком случае наказание грозит куда более серьезное — до двух лет лишения свободы.

Кроме того, уголовная ответственность предусмотрена за «хранение или получение даже трех граммов семян ипомеи трехцветной, добавил депутат.

Сергей Гаврилов также сообщил, что ответственность будет наступать и за непринятие мер по уничтожению дикорастущей ипомеи и других растений из указанного списка.

Что касается тех, кто будет следить за участками, то скорее всего это будут уполномоченные лица из числа представителей муниципалитетов, ЖЭКов. Однако не исключено, что в процессе могут быть задействованы правления СНТ. При этом проверки могут проводиться и по запросу простых граждан.

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