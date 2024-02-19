Девочка попала под колеса иномарки на парковке в Новосибирске

На парковке в Октябрьском районе Новосибирска школьница попала под колеса легкового автомобиля, когда тот двигался задним ходом.

По информации городской Госавтоинспекции, ДТП произошло 18 февраля в 17:35 напротив дома 11/2 по улице Виталия Потылицына. 46-летний мужчина за рулем Toyota Hilux пытался встать в парковочный карман и наехал на подростка.

— Пострадал несовершеннолетний пешеход-девочка, на вид 12 лет. Ребенок доставлен в больницу. Характер травм выясняется, — сообщили в городском ГИБДД.

На месте работали сотрудники ДПС.

Ранее редакция сообщала о том, что в Кировском районе Новосибирска хлебовозка сбила 14-летнюю девочку возле магазина «Монетка».