Девочка попала под колеса иномарки на парковке в Новосибирске

На парковке в Октябрьском районе Новосибирска школьница попала под колеса легкового автомобиля, когда тот двигался задним ходом.
По информации городской Госавтоинспекции, ДТП произошло 18 февраля в 17:35 напротив дома 11/2 по улице Виталия Потылицына. 46-летний мужчина за рулем Toyota Hilux пытался встать в парковочный карман и наехал на подростка.
— Пострадал несовершеннолетний пешеход-девочка, на вид 12 лет. Ребенок доставлен в больницу. Характер травм выясняется, — сообщили в городском ГИБДД.
На месте работали сотрудники ДПС.
Ранее редакция сообщала о том, что в Кировском районе Новосибирска хлебовозка сбила 14-летнюю девочку возле магазина «Монетка».
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.
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