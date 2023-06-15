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Как сажать и вырубать растения на своей даче, чтобы потом не оказаться в суде

  • 15/06/2023, 15:50
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Как сажать и вырубать растения на своей даче, чтобы потом не оказаться в суде
Существует целый ряд правил, нарушение которых может привести к серьезным проблемам.

Обустраивать и озеленять даже свою собственную территорию необходимо с соблюдением законов, рассказала юрист Елена Кудерко агентству «Прайм», пишет ФАН.

Как сажать деревья на даче

Специалист отметила, что кустарник или дерево нельзя сажать ближе, чем за 50-70 см от края дорожки. Если речь идет о жилом доме, следует отступить не менее 1,5-3 метров, и только после этого высаживать растения.

Елена Кудерко подчеркнула, что крупномеры вдоль газопровода, водопровода или кабельной линии нельзя располагать ближе, чем за два метра от трубы, даже если сети проходят транзитом через участок или снабжают только один участок.

Кроме того, запрещено сажать деревья и вдоль забора: от ограды до дерева должно быть не менее трех метров, до кустарника — метр.

Не избежать судебных разбирательств, по словам специалиста, если высадить на участке «неблагоприятные» для соседей деревья. К ним относится, например, тополь, пух которого считается сильным аллергеном.

Нарушителями порядка будут считаться и те люди, которые сажают деревья, не учитывая расположение сторон света. То есть, если крона дерева отбрасывает тень на соседний участок или жилой дом, пострадавшая сторона может потребовать спилить растение.

Как правильно вырубать деревья

По словам юриста, за самовольную порубку деревьев можно заплатить штраф от трех до пяти тысяч рублей, а при рубке особо ценных пород штраф рассчитают отдельно по специальной формуле.

Поэтому перед тем как срубить дерево, важно получить специальное разрешение — порубочный билет, который выдают сотрудники администрации. Однако перед тем, как вы получите заветный документ, он приедет на участок, осмотрит дерево, а после будет контролировать процесс вырубки, заключила Елена Кудерко.

Ранее редакция сообщала, придется ли дачникам сносить бани и сараи после 1 сентября.

Фото: ru.freepik.com — prostooleh

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : юридическая консультация суд правила посадки и вырубки растений на даче дача


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