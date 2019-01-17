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Депутат Юрий Зозуля досрочно уходит из Заксобрания области

Отставка парламентария может быть рассмотрена на сессии Заксобрания 31 января.
  • 17/01/2019, 13:34
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Депутат Заксобрания Новосибирской области Юрий Зозуля написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Свое решение парламентарий объяснил большой загруженностью в Москве, где работает в госкорпорации «Ростех».

Также Юрий Зозуля в ближайшее время покинет советы директоров Агентства инвестиционного развития Новосибирской области и Академпарка, куда входил в качестве представителя депутатского корпуса.

Юрий Зозуля родился 8 марта 1967 года, окончил Новосибирский государственный университет. По образованию — физик, доктор экономических наук. Член российской академии естественных наук. С 2007 года Юрий Зозуля возглавлял представительство государственной корпорации «Российские технологии» в Новосибирской области. В 2019 году он назначен на пост генерального директора холдинга АО «Спецхимия», который входит в корпорацию «Ростех».

Депутатский полномочия Юрия Зозули истекали в сентябре 2020 года. Он стал депутатом Заксобрания Новосибирской области в 2005 году. Является заместителем председателя бюджетного комитета областного парламента, а также состоит в комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции. Представляет избирательный округ № 5, в который входят территории Баганского, Купинского и Карасукского районов. Является членом фракции «Единая Россия».

Фото: Ростислав Нетисов

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