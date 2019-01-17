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РЭС инвестирует в детскую энергобезопасность

30 тысяч учащихся из 725 школ Новосибирской области побывали на уроках электробезопасности от специалистов АО «РЭС».
  • 17/01/2019, 12:38
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В ходе занятий специалисты Общества рассказывали детям об основных правилах электробезопасности с демонстрацией учебных фильмов и презентаций, содержащих основные понятия о предупреждающих знаках, охранных зонах электроустановок, правилах оказания первой помощи.

В начале января в акционерном обществе «Региональные электрические сети» подвели итоги выполнения целевой программы мероприятий по профилактике электротравматизма среди населения за 2018 год.

Данная программа реализуется специалистами сетевой организации на территории Новосибирской области уже не первый год. При этом наиболее пристальное внимание уделяется вопросам детской электробезопасности, ведь именно в детском и подростковом возрасте закладываются азы безопасного поведения (в том числе вблизи энергообъектов и электроустановок), а также правильного и безопасного обращения с электричеством в быту.

В АО «РЭС» работа по профилактике детского электротравматизма проводилась в различных направлениях.

Основная часть мероприятий была организована в тесном взаимодействии с администрациями и преподавателями учебных заведений в формате классных часов, бесед и уроков по теме безопасного обращения с электричеством. В ходе занятий специалисты Общества рассказывали детям об основных правилах электробезопасности с демонстрацией учебных фильмов и презентаций, содержащих основные понятия о предупреждающих знаках, охранных зонах электроустановок, правилах оказания первой помощи. Для повышения эффективности профилактической работы в АО «РЭС» был подготовлен целый комплекс наглядных раздаточных материалов, которые распространялись среди учеников во время проведения занятий, а также размещались на информационных досках.

Всего в рамках 2018 года специалистам Общества удалось охватить профилактической работой более 30 тысяч учащихся в 725 образовательных учреждениях практически в каждом районе Новосибирской области. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество образовательных учреждений, посещенных сотрудниками АО «РЭС», выросло почти на 30%.

При этом сотрудники филиалов «Восточные электрические сети» и «Новосибирские городские электрические сети» АО «РЭС», находящихся в Новосибирске, посетили почти в 2 раза больше учебных заведений, чем в прошлом году. А среди районов области безусловным лидером является филиал «Татарские электрические сети», в зоне ответственности которого проведено 152 урока электробезопасности для 5,5 тысяч учащихся. Кроме того, высокие показатели продемонстрировали филиалы «Карасукские электрические сети» и «Черепановские электрические сети», их специалисты провели занятия суммарно в 228 школах, что составляет треть всего объема реализации целевой программы по Обществу.

Помимо типовых занятий с подрастающим поколением профилактика электротравматизма была организована сотрудниками АО «РЭС» и в нестандартных формах – во время выездных занятий и тематических экскурсий, а также в процессе мероприятий, приуроченных к празднованию Дня защиты детей.

Все мероприятия, проводимые среди учащихся в Новосибирской области, получили широкое освещение в различных СМИ. Профилактика детского электротравматизма стала темой более 50 публикаций и видеосюжетов в эфире федеральных и региональных телеканалов, что позволило привлечь внимание общественности к данной проблеме.

В итоге, работа по профилактике электротравматизма среди населения, а особенно – с детьми и подростками, имеет поистине неоценимое значение. Именно поэтому в АО «РЭС» продолжат всестороннюю реализацию данной целевой программы по всем направлениям и в 2019 году.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (сокращенное наименование АО «РЭС») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Официальный сайт http://www.eseti.ru/

Фото: предоставлено пресс-службой компании

 

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