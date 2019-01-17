Топ-10 застройщиков по объему введенного жилья

В 2018 году в Новосибирске введено в эксплуатацию 1 млн 50 тыс. 597 кв. метров жилья. В среднем по городу ввод жилой площади на одного жителя составил 0,65 кв. м, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска, ссылаясь на данные управления архитектурно-строительной инспекции мэрии.
Отмечается, что 138 тыс. 448 кв. метров (695 домов) — доля индивидуального строительства. 10 тыс. 145 кв. метров (6 домов) — площадь малоэтажного жилья. 902 тыс. 4 кв. метра (80 домов) — площадь возведенного многоэтажного жилья. Больше всего многоэтажек — 18 домов (198 тыс. 529 кв. метров) — построено в Ленинском районе.
Значительная часть нового жилого фонда — каркасные дома (65 %). Из них 56 % — с монолитным каркасом, 4 % — со сборно-монолитным каркасом и 5 % — со сборным каркасом. Удельный вес панельного домостроения — 18 %, кирпичного — 17 %.
На комплексных площадках введено 40 домов общей площадью 349 тыс. 799 кв. метров.
— Всего было построено и введено в эксплуатацию в многоквартирных жилых домах 17 164 квартиры. 3 397 из них — это квартиры-студии (составляют 19,8 % от общего количества квартир). 5 903 – однокомнатные (34,4 %), 5 155 — двухкомнатные (30 %), 2 403 — трехкомнатные (14 %) и 306 квартир — четыре комнаты и более (1,8 %). Средняя площадь введенных в эксплуатацию квартир (с учетом балконов и лоджий) — 53,1 кв. м. — рассказали в мэрии.
При этом, подчеркивается, что 3 466 квартир в новостройках выполнены под ключ (20 %).
По итогам ввода в эксплуатацию жилья определено 10 лидирующих строительных организаций Новосибирска. Возглавляет рейтинг ООО СК «ВИРА-Строй». Компания построила 9 домов (73 290 кв. м жилья, 1716 квартир). На втором месте рейтинга СП ООО «Сибакадемстрой», которая построила пять домов (68934 кв м, 1382 квартир). Замыкает тройку лидеров ООО ХК «ГК «СТРИЖИ» (ООО «Квартал», ООО «Экострой») с введенными в эксплуатацию семью домами (63957 кв м, 1292 квартир).
Также в десятку лидеров вошли ГК «Первый строительный фонд» (ООО МЖК «Энергетик», ООО «Инские зори», ООО «ПРОГРЕСС»), ГК Крючкова Владислава Львовича (ООО «ГринАрт», ООО «ПаркХаус», ООО «Парк-Холл», ООО «СибАК»), ООО «ДСК КПД-Газстрой», ООО «СОЮЗ-ИНВЕСТ», ГК «Метаприбор» (ООО «АКВА СИТИ», ООО «АКД-Мета»), ООО «АкадемИнвест» и ООО «АкадемМедСтрой».
По итогам 2017 года на первом месте была компания «Сибакадемстрой», сдавшая в эксплуатацию восемь домов общей площадью 60 900 кв. м. На втором — «Вира-Строй», построившая два дома ЖК «Матрёшкин двор» площадью 56 533 кв. м. Третье — ГК «Стрижи», которая ввела в эксплуатацию три дома площадью 45 825 кв. м. Четвёртое ООО «Капитал Инвест-НСК», сдавший 44 967 кв. м. Пятое — ПСК «Сибирь», с двумя домами площадью 42 657 кв. м. В ТОП-10 застройщиков Новосибирска также вошли компании «КПД-Газстрой», СК «Метаприбор», «СДС-Строй», «Энергомонтаж», и компании девелопера Владислава Крючкова. Всего за 2017 год застройщики сдали в эксплуатацию 90 многоэтажных жилых домов общей площадью 909 000 кв. м, 12 малоэтажных домов — 17 000 кв. м, 690 индивидуальных домов — 110 000 кв. м.
Фото: Ростислав Нетисов
Популярное с сайта