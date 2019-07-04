Депутата сельсовета могут осудить за попытку похитить бюджетные средства

Прокуратура Колыванского района проверила исполнение законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок для муниципальных нужд администрацией р.п. Колывань. В ходе проверки установлено, что 2017 году в рамках реализации региональной государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах» администрация р.п. Колывань Колыванского района заключила с ООО СК «Строитель» муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству площадки перед ДК «Юность» и зданием ЗАГСа, ул. Московской в р.п. Колывань. Впоследствии директор этого общества Мехдиев И.Г.о был осужден в апреле т.г. по ч. 4 ст. 159 УК РФ за хищение свыше 1,3 млн рублей бюджетных средств, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Отмечается, что строительный контроль за выполнением этих работ должно было осуществлять ООО «Алмаз-Профи» по отдельному муниципальному контракту с администрацией р.п. Колывань. Стоимость услуг по такому контролю составила более 94 тыс. рублей.

Однако, как показала прокурорская проверка, фактически строительный контроль не осуществлялся, а документы, свидетельствующие о якобы надлежащем осуществлении строительного контроля, были изготовлены представителем ООО «Алмаз-Профи» (депутатом сельсовета) в декабре 2017 года после окончания строительных работ.

С целью получения денежных средств за якобы оказанные услуги строительного контроля мужчина предоставил в администрацию р.п. Колывань документы (отчет, акты освидетельствования скрытых работ). Получить из бюджета денежные средства он не смог по независящим от него обстоятельствам (документы изъяты следователями по уголовному делу в отношении директора ООО «СК Строитель»).

— Материалы проверки направлены в порядке ст. 37 УПК РФ в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании депутата Совета депутатов Вагайцевского сельсовета Ордынского района Новосибирской области. Руководитель регионального СКР возбудил уголовное дело в отношении депутата по ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество с использованием служебного положения), — говорится в сообщении.

Ход расследования взят в прокуратуре на контроль.

В прокуратуре подчеркнули, что преступление в совершении которого подозревается мужчина относится к категории тяжких, санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Фото: pixabay.com, автор- Evgeny