«ПО НЗРК» признан банкротом

Решением Арбитражного суда Новосибирской области ООО «Производственное объединение новосибирский завод резервуаров и конструкций» («ПО НЗРК») признано несостоятельным (банкротом). В отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев – до 02.01.2020 года, говорится в материалах дела.

Заявителем выступило ООО «МонтажСпецСтрой».

Исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложены на временного управляющего Александра Кириченко.

Отмечается, что реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении двух месяцев.

Судебное заседание по делу о банкротстве должника назначено в Арбитражном суде Новосибирской области на 09.12.2019 г.

При этом, определением Арбитражного суда Новосибирской области от 03.06.2019 г. по делу приняты обеспечительные меры в виде запрета временному управляющему проводить первое собрание кредиторов ООО «ПО НЗРК» до завершения рассмотрения требований кредиторов, заявивших свои требования в ходе процедуры наблюдения в установленные сроки.

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