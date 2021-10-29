Депутаты добровольно-принудительно вакцинируют помощников

Помощники депутатов Заксобрания области, не вакцинировавшиеся против коронавируса в определённый срок, не будут допущены даже в здание регионального парламента. Об этом накануне перед сессией объявил первый вице-спикер Андрей Панфёров. По его словам, данная информация уже доведена до депутатов от фракции «Единая Россия».

— Буду краток, — обратился Панфёров к коллегам, представляющим другие политические силы. — Коллеги, до 21 ноября этого года все ваши помощники должны быть вакцинированы. В случае, если будут отказы помощников от вакцинирования или они по каким-либо причинам не будут вакцинированы, непременно надо поставить в известность управление кадров. Если человек отказывается вакцинироваться, он должен быть отстранён от своих обязанностей до решения этого вопроса. Сюда допускаться они не будут после 21 ноября.

Стоит отметить, что, ранее решением правительства Новосибирской области были определены группы граждан, подлежащих обязательной вакцинации — государственные служащие, работники индустрии красоты, общепита и ещё ряда отраслей, которых в случае отказа от вакцинации работодатель должен отстранить от работы. При этом, как следует из статистики, несмотря на рост заболеваемости, вакцинация, что на региональном, что на федеральном уровне проходит, что называется, ни шатко, ни валко. В частности, всего по стране доля вакцинированных, по данным на 28 октября составляет 36,2%, и таким образом по уровню вакцинации Россия занимает 93-е место между Таиландом и Парагваем. В Новосибирской области, по данным регионального Минздрава на 28 октября, этот показатель составляет 39,6% от взрослого населения региона (1,3 млн человек). На первом месте по охвату вакцинацией против коронавируса — Кочковский район, где привито уже 58,20% взрослого населения. Также лидируют Чистоозерный (56,32%), Венгеровский (52,52%), Барабинский район (51,44%) и город Обь (51,36%). Пятерка «отстающих» районов — Искитимский район (28,07%), Доволенский район (30,88%), Коченевский район (31,12%), Новосибирский район (31,15%). В Новосибирске привито от коронавируса 40,55% взрослого населения. Это чуть выше среднего значения по региону. Всего в область поступило уже 1 179 125 комплектов вакцин против коронавируса («Спутник V», «Спутник лайт», КовиВак и ЭпиВакКорона).

По данным оперативного штаба, на 29 октября в регионе за последние сутки заболело 337 человек, зарегистрировано 15 смертей от ковида. Всего с начала эпидемии в области 70278 заболевших, 3354 умерших.