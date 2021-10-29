Ювелирный рынок Новосибирска на 39% превысил объемы 2020 года

По данным аналитического Центра SOKOLOV за 9 месяцев текущего года розничный ювелирный рынок Новосибирска в денежном выражении вырос на 39% относительно 9 месяцев прошлого года и достиг 3 млрд 126 млн руб. При этом в целом по России рынок вырос на 26% и достиг 205 млрд руб. В сравнении с прошлым годом, он все еще уступает «доковидным» объемам на 7%.

Рост рынка в денежном выражении обусловлен увеличением цен в ювелирной рознице на 35% к январю-сентябрю 2019 года и на 20% к январю-сентябрю 2020 года. Причина в росте биржевых цен на золото в конце прошлого года до исторических максимумов. В Новосибирске в 2021 году средний чек вырос на 8% и составил 5 135 руб. против 4 763 руб. в 2020 году

В структуре выручки ювелирных ритейлеров 60% приходится на изделия из золота, 35% — на украшения из серебра.

— Как показал 2020 год, локдаун формирует отложенный спрос и рост онлайн-продаж, — говорит управляющий партнер SOKOLOV Артем Соколов. — Так, доля e-commerce в ювелирной рознице в России выросла с 9% в начале 2020 года до нынешних 15%, а с введением новых ограничений и закрытия торговых центров имеет все шансы достичь 17-20% по итогам этого года.

SOKOLOV – лидер российского ювелирного рынка по объемам производства по данным Пробирной Палаты РФ и самая быстрорастущая розничная ювелирная сеть магазинов (285 магазинов розничной сети). Доля бренда на ювелирном рынке России, по данным Euromonitor, сегодня превышает 24.4%. Brand Awareness достигает 90%, 28% в опросе OMI назвали SOKOLOV любимым ювелирным брендом.