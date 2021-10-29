В Красноярском крае обвиняемый в незаконных рубках леса предстанет перед судом

В прокуратуре Кежемского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя местной лесозаготовительной организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), сообщает пресс-служба Управления генпрокуратуры РФ по СФО.

— Следствием установлено, что в период с января по май 2021 г. обвиняемый, зная, что привлеченной им подрядной организацией произведена заготовка древесины с превышением разрешенного объема, поручил ей дополнительно провести незаконную рубку лесных насаждений, говорится в сообщении. — В результате противоправных действий общий объем заготовленной древесины составил более 1 тыс. куб. метров, размер ущерба, причиненного лесному фонду Российской Федерации, — 11,2 млн руб.

На имущество стоимостью свыше 10 млн руб., принадлежащее обвиняемому, наложен арест, уточнили в ведомстве.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кежемский районный суд.

По данным Управления генпрокуратуры РФ по СФО, декриминализация сферы лесопользования находится на особом контроле прокурора Красноярского края. За 9 месяцев текущего года в суд в крае направлено 173 уголовных дела о незаконной заготовке древесины, ущерб по расследуемым делам превысил 149 млн руб. Благодаря принимаемым мерам размер возмещенного ущерба превысил 80 млн руб.