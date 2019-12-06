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Депутаты горсовета в год выборов потратят на избирателей 125 млн рублей

Это уже не первое повышение депутатского фонда Новосибирска за нынешний созыв.
  • 06/12/2019, 19:44
Автор: Евгения Серёгина
Депутаты горсовета в год выборов потратят на избирателей 125 млн рублей
Несмотря на все сложности с наполнением доходной части бюджета, у депутатов будет возможность больше откликаться на обращения избирателей.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил профильным подразделениям до принятия городского бюджета во втором чтении подготовить поправки, по увеличению средств депутатского фонда в 2020-м до 125 млн рублей (2,5 млн на депутата) для работы с избирателями. Об этом глава города сообщил, предваряя обсуждение проекта бюджета, на сессии горсовета.

— Несмотря на все сложности, я посчитал нужным откликнуться на предложения депутатов,  пояснил на пресс-конференции свое решение глава города.  Они обратились по поводу увеличения суммы, которая выделяется на обращения избирателей. У депутатов в следующем году будет возможность больше откликаться на эти обращения.

В 2019 году на депутатский фонд в городском бюджете заложены 100 млн рублей (по 2 млн на депутата).

Стоит отметить, что повышение средств депфонда, запланированное в 2020 году,  не первое с момента работы нынешнего депутатского созыва (избран в 2015 году). До 2015 года депутатский фонд составлял 1,5 млн на депутата. После выборов в 2015 году количество депутатов в горсовете выросло с 40 до 50 — и депфонд сократился до 1 млн рублей. Горсовет уже выходил к мэрии с предложением об индексации. Со стороны мэрии следовали аргументы о невозможности повышения из-за ограниченных возможностей резервного фонда (из него выплачивается депутатский фонд) и ряда других причин.

— Сумма всего резервного фонда составляет 157 млн рублей, из них 50 млн — на обращения граждан (депутатский фонд),  приводил данные на заседании комиссии по наказам избирателей в ноябре 2015 года первый вице-мэр Новосибирска Борис Буреев.  Остальные 100 млн  на целый год. Взять оттуда еще 25 млн рублей я бы на сегодняшний день остерегся. Я бы и по 3 млн (Средств депфонда.  Ред.) раздал, но у нас неисполнение бюджета  не менее 800 млн рублей. Из-за резкого падения темпа роста налога на доходы физлиц мы не исполняем доходную часть бюджета. Нам физически негде взять средства на взятые бюджетом обязательства.

Тем не менее в 2019 году депфонд увеличили до 2 млн рублей на депутата.

Как отмечают в мэрии Новосибирска, сейчас ситуация продолжает оставаться не простой. В частности, как сообщил в своем выступлении на декабрьской сессии Анатолий Локоть, пока остается открытым вопрос компенсации выпадающих доходов города, в проекте бюджета не отражены расходы на ряд приоритетных муниципальных обязательств.

— Город не сможет обеспечить их самостоятельно, учитывая потери по налоговым доходам, — сказал мэр. — Речь идет о расходах на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, расходах на развитие сфер транспорта и образования.

Что касается упомянутого ранее резервного фонда, то, по данным источника InfoPro54, в 2019 году сумма в нем пока предусмотрена небольшая. Сейчас в муниципалитете ожидают окончательного решения регионального парламента по перераспределению части отчислений от транспортного налога в сумме 300 млн рублей в год и возможности увеличения нормативов по упрощенной системе налогообложения.

По информации мэрии Новосибирска, доходы городского бюджета в 2020 году составят 49 млрд 146 млн рублей, расходы — 50 млрд 346 млн рублей, дефицит — 1 млрд 200 млн рублей.

Напомним, что в 2020 году пройдут выборы горсовета Новосибирска и заксобрания Новосибирской области.

Фото: Gensa Gensa 

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