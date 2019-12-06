Какие подарки нужно дарить на Новый Год?

Безделушки, даже дорогие, никому не нужны. Вещь должна быть функциональной и вызывать неподдельную радость. И нет, это не набор кастрюль и сковородок.

К радости каждого из нас, Apple ежегодно дарит нам решение проблемы с выбором подарка. Для достижения максимального эффекта можно презентовать новенький макбук или последний айфон. Такой вариант подойдет далеко не каждому, а жаль. Деды Морозы у нас сейчас не достаточно богаты. Хотя, наскрести на Apple watch он скорее всего сможет. Старшую и самую дорогую модель можно купить особо любимой второй половинке, а вот прошлогодние и позапрошлогодние модели остаются «крутым» и относительно недорогим подарком для родителей, детей, младших братьев и сестер. Функциональность у них отличается от свежих моделей не критично: начиная с 3й модели в часах можно плавать и измерять свой пульс с высокой точностью. Но нужно помнить, что без айфона чуда не произойдет и часы не будут работать. Поэтому сначала придется подарить Iphone.

Есть и еще один не менее прекрасный и не требующий большого мешка денег подарок от apple. Это беспроводные true wireless наушники. Да-да, те самые airpods от apple. Сейчас есть первое поколение и второе с возможностью выбора кейса с беспроводной зарядкой. Первый вариант был представлен 7 сентября 2016 года и уже устарел. Общие показатели были не на высоте, хотя они и произвели настоящий фурор. Сегодня они официально сняты с производства и продажи, им на смену пришли наушники второго поколения производства 2019 года. В них улучшено качество связи с телефоном и автономность. Siri можно вызывать голосом. Наушники получили новый чип H1. Цена осталась на прежнем уровне. Кроме относительно небольшой цены, есть еще один плюс: эти наушники готовы работать с абсолютно любым телефоном. Их удобно носить, можно использовать в качестве гарнитуры. Ухо совсем не устает, а белый наушник придаст статусности. Сегодня это самые популярные наушники в мире, их хотят получить в подарок и дети, и взрослые.

Осенью 2019 года вышла еще одна желанная новинка от apple. Были представлены беспроводные наушники airpods pro. Если кто-то уже дарил наушники предыдущего поколения, они могут смело подарить в этом году обновленную версию. В новых наушниках появилась функция шумоподавления, и работает она отлично. Наушники стали чуть меньше и теперь они внутриканальные.

Большинство поклонников эпл хотели бы иметь и обычную версию и pro. Первые будут идеальным вариантом для повседневной носки и использования в качестве гарнитуры. Pro версия отлично подходит для путешественников. С шумоподавлением будет заглушен шум двигателей самолета и стук колес от поезда. Звучание поразит своим качеством. Наушники не ударят по бюджету и подойдут в подарок даже пользователем Android устройств. Сегодня наушниками от apple пользуются как дети, так и успешные бизнесмены. На сегодняшний день это самый желанный и универсальный подарок средней ценовой категории.