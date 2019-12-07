В Новосибирске перед Новым годом можно заработать

В преддверии новогодних праздников работодатели всё чаще размещают вакансии, где предлагается частичная занятость, сменный или удаленный график работы – таких объявлений на сайте Авито Работа более половины (51%), сообщили в пресс-службе компании.

Аналитики Авито Работы подсчитали, что в среднем по стране массовые вакансии, связанные с Новым годом, стали оплачиваться на 10% выше, чем в прошлом году. Среднероссийская «новогодняя» зарплата в сегменте массовых специальностей в ноябре 2019 года составила около 35 000 рублей.

— Проще всего заработать в транспортной сфере, автомобильном бизнесе или на производстве – в этих сферах наиболее высокие зарплаты в предновогодний период, как показало исследование вакансий на сайте Авито Работа, — констатируют эксперты.

Отмечается, что зарплата в транспортной сфере за год выросла на 21% и в ноябре 2019 оказалась самой высокой среди всех групп новогодних массовых профессий — в среднем около 50 700 рублей в месяц. В этой профессиональной группе можно найти работу курьера-водителя, грузчика и комплектовщика.

— Автомобильный бизнес занимает второе место по уровню оплат, здесь в новогодних вакансиях можно рассчитывать на зарплату в 46 200 рублей. В этой сфере часто предлагаются такие вакансии, как личного водителя, водителя такси и даже водителя Деда Мороза, — говорят аналитики Авито Работа.

На третьем месте по уровню дохода — группа профессий «Производство, сырьё, с/х», где средняя зарплата составляет чуть более 35 000 рублей, увеличившись за год на 6%. К этой группе относится наибольшее разнообразие специальностей, спрос на которых возрастает в преддверии корпоративов и праздников: пекари, швеи, клинеры, рабочие и многие другие.

Кроме того, перед Новым годом россияне могут заработать, даже не имея соответствующего опыта – открываются вакансии, связанные с упаковкой и комплектовкой новогодних подарков, а также с торговлей: помощники в отдел кулинарии в гипермаркеты, рабочие на кондитерское производство, промоутеры, продавцы на новогодних ярмарках. За год средняя зарплата в этой группе профессий не изменилась и в ноябре 2019 года составляет около 29 000 рублей.

— Зарплаты в предновогодних вакансиях по массовым специальностям выросли за год в 13 из 18 рассматриваемых городов, — подчеркнули в Авито Работа.

Жители Новосибирска могут заработать перед праздниками в среднем около 27 700 рублей.

Больше всего заработать можно в столице: в среднем зарплата в Москве составила почти 56 000 рублей (+34% к аналогичному периоду 2018 года). На втором месте – Ростов-на-Дону: там средняя зарплата выросла на 84% по отношению к прошлому году (самый высокий рост) и составляет чуть более 44 000 рублей. На третьем находится Екатеринбург: зарплата в вакансиях, связанных с Новым годом, на Урале выросла на 37% и составляет в среднем почти 39 000 рублей.

Сложнее всего подработать в Красноярске, где средняя зарплата составляет 21 000 рублей, Тольятти (около 22 000 рублей) и Перми (чуть более 22 000 рублей в месяц).

Фото: pixabay.com, автор- jarmoluk