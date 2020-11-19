Депутаты Госдумы стали чаще пропускать заседания

По сравнению с общими результатами весенней сессии 2020 года, парламентарии стали пропускать еще больше голосований. При этом сохраняется практика, при которой депутаты присутствуют на заседаниях, однако не принимают участия в самом голосовании, говорится в исследовании законотворческой деятельности Государственной Думы, представленном Центром политической конъюнктуры (ЦПК).

— В 2019 году в среднем каждый депутат не принимал участие в 26,5% всего объема голосований, во время прошедшей весенней сессии этот результат увеличился до 32,5%, а за первые два месяца работы в рамках осенней сессии показатель достиг 34,8%, — сообщается в исследовании.

Согласно данным ЦПК, из новосибирских депутатов больше всего голосований в Госдуме пропустил Дмитрий Савельев (ЛДПР) — 44,7%. На втором месте — перешедший недавно в Совет Федерации Александр Карелин — 43,16%. Замыкает тройку Виктор Игнатов («Единая Россия») — 34,17%. Представитель КПРФ от Новосибирской области Вера Ганзя не голосовала в 28,6% случаев, а Александр Жуков пропустил 23,8% голосований. По 18% голосований в Думе пропускают единороссы Дмитрий Перминов, Максим Кудрявцев и Андрей Каличенко.

Отмечается, что большинство депутатов чаще всего поддерживают тот или иной законопроект. Среди депутатов от Новосибирской области рейтинг «За» возглавил Андрей Каличенко (81,1%), Дмитрий Перминов (80,96%) и Максим Кудрявцев (81,65%). У Александра Жукова в этом рейтинге 76%, у Веры Ганзя — 66%, у Виктора Игнатова — 65%, у Александра Карелина — 56%. Замыкает рейтинг Дмитрий Савельев, у него 54% в рейтинге «За».

Что касается голосования против законопроектов, то Вера Ганзя вошла в первую тройку депутатов Госдумы по этому показателю — 4,59% голосований. Дмитрий Савельев проголосовал против 0,69% законопроектов. Новосибирские единороссы против не голосовали.

В ЦПК подчеркивают, что подготовка к избирательной кампании, большие объемы работы и важность рассматриваемых законопроектов привлекают внимание не только к общим показателям работы Госдумы, но и к действиям каждого депутата в отдельности.

— Депутаты, которые ранее выдвигались по партийным спискам, уже сейчас ведут переговоры о попадании в новые списки кандидатов, и их индивидуальные показатели становятся важным критерием при отборе. Депутаты, избравшиеся по одномандатным округам, во время новой кампании, очевидно, должны будут представить результаты своей деятельности избирателям в регионах: какие законопроекты они предложили сами, какие поддержали и как голосовали по самым разным вопросам, — резюмировали в ЦПК.

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